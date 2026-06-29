【W杯2026】東京タワー、「ブルー」のライトアップでサッカー日本代表にエール 決勝トーナメント・ブラジル戦の前夜に“青のチームカラー”で夜空を彩る
東京タワーは、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対ブラジル戦の前夜となる29日、日本代表“サムライブルー”のチームカラーである「ブルー」にタワーをライトアップする。
【別カット】美しい！サッカー日本代表のチームカラー「ブルー」に点灯した東京タワー
カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表は、グループステージ・グループFを突破、3大会連続でノックアウトステージ進出を決め、日本時間30日（午前2時キックオフ）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。
東京タワーでは、12日のW杯開幕日やグループステージのオランダ、チュニジア、スウェーデン戦が行われるタイミングでタワーをブルーに点灯させ日本代表を応援してきたが、ブラジル戦前夜となる29日も、日没から午前0時までブルーのライトアップ「最高の景色を 2026 東京タワーライトアップ」を実施する。
日本サッカー協会（JFA）の公式インスタグラム（@japanfootballassociation）では、「追加ライトアップ決定」「日本を象徴する“景色”の一つ、東京タワーが青に染まります！」と告知し、ブルーに照らされた東京タワーの写真をアップ。併せて「#最高の景色を #サッカー日本代表」のハッシュタグを添え、代表選手に向けてエールを届けている。
【別カット】美しい！サッカー日本代表のチームカラー「ブルー」に点灯した東京タワー
カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表は、グループステージ・グループFを突破、3大会連続でノックアウトステージ進出を決め、日本時間30日（午前2時キックオフ）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。
日本サッカー協会（JFA）の公式インスタグラム（@japanfootballassociation）では、「追加ライトアップ決定」「日本を象徴する“景色”の一つ、東京タワーが青に染まります！」と告知し、ブルーに照らされた東京タワーの写真をアップ。併せて「#最高の景色を #サッカー日本代表」のハッシュタグを添え、代表選手に向けてエールを届けている。