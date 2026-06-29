20th Centuryの井ノ原快彦さんは6月29日、自身のInstagramを更新。豪華なメンバーでの飲み会ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：井ノ原快彦さん公式Instagramより）

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20th Centuryの井ノ原快彦さんは6月29日、自身のInstagramを更新。飲み会の様子を公開しました。

【写真】井ノ原快彦の飲み会ショット

「ずっと仲間ですね」

井ノ原さんは「松岡と裕貴と呑んだ。どんどん酔っていく写真です」とつづり、7枚の写真を投稿。1〜5枚目は、元TOKIOの松岡昌宏さん、元ジャニーズJr.の小原裕貴さんとのスリーショットです。酔いが進んでいく様子が面白いです。また6、7枚目では「途中から勝利が来るというので、つぶれたフリをしてみました」と、合流したtimeleszの佐藤勝利さんの前で、酔いつぶれたふりをしています。「勝利がV6を歌ってくれたので一緒に歌った。みんなでTOKIOも歌った」とのこと。仲の良さが伝わってきます。

コメントでは「なんという豪華なメンバー!!!!」「最高のメンバー　というかAirも泣けます！」「またこの3人を見られるとは！ずっと仲間ですね」「わ！サイコメトラーEIJIだ！激アツですね！！」「うわぁぁぁぁ　小原くん変わってない!!」「ここに勝利もいる世界線凄過ぎる！！」「勝利くん嬉しそうな笑顔　兄さん方の遊びがかわいい笑」と、絶賛の声が寄せられました。

「松岡はバカだなぁ」

5月17日には「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と、松岡さんとのツーショットを披露していた井ノ原さん。2人とも満面の笑みを見せており、「松岡はバカだなぁ」などと愛があふれるメッセージもつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)