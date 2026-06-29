元ジャニーズJr.も！ 井ノ原快彦、豪華メンバーとの飲み会ショット公開「勝利もいる世界線凄過ぎる」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは6月29日、自身のInstagramを更新。飲み会の様子を公開しました。
【写真】井ノ原快彦の飲み会ショット
コメントでは「なんという豪華なメンバー!!!!」「最高のメンバー というかAirも泣けます！」「またこの3人を見られるとは！ずっと仲間ですね」「わ！サイコメトラーEIJIだ！激アツですね！！」「うわぁぁぁぁ 小原くん変わってない!!」「ここに勝利もいる世界線凄過ぎる！！」「勝利くん嬉しそうな笑顔 兄さん方の遊びがかわいい笑」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】井ノ原快彦の飲み会ショット
「ずっと仲間ですね」井ノ原さんは「松岡と裕貴と呑んだ。どんどん酔っていく写真です」とつづり、7枚の写真を投稿。1〜5枚目は、元TOKIOの松岡昌宏さん、元ジャニーズJr.の小原裕貴さんとのスリーショットです。酔いが進んでいく様子が面白いです。また6、7枚目では「途中から勝利が来るというので、つぶれたフリをしてみました」と、合流したtimeleszの佐藤勝利さんの前で、酔いつぶれたふりをしています。「勝利がV6を歌ってくれたので一緒に歌った。みんなでTOKIOも歌った」とのこと。仲の良さが伝わってきます。
「松岡はバカだなぁ」5月17日には「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と、松岡さんとのツーショットを披露していた井ノ原さん。2人とも満面の笑みを見せており、「松岡はバカだなぁ」などと愛があふれるメッセージもつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)