　INAC神戸レオネッサは28日、日本女子代表(なでしこジャパン)MF吉田莉胡(24)と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。

　吉田は昨年5月にちふれASエルフェン埼玉から完全移籍で加入。2025-26シーズンのWEリーグでは16ゴールを挙げて得点王に輝き、I神戸の4シーズンぶり2度目の優勝に貢献した。

　クラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンの結果を超え、リーグ2連覇とアジア制覇に貢献できるよう精一杯頑張ります。熱い応援よろしくお願いいたします」とコメントしている。

　契約更新を私服ショットとともに伝えたクラブ公式X(@inac_kobe2001)に対し、「コレは朗報」「ありがとうございます」「可愛い」「新シーズンも宜しく頼みます」「また得点王期待してるぜ」といった声が上がった。