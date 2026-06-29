WEリーグ得点王のなでしこMF吉田莉胡がI神戸と契約更新「リーグ2連覇とアジア制覇に貢献できるよう精一杯頑張ります」
INAC神戸レオネッサは28日、日本女子代表(なでしこジャパン)MF吉田莉胡(24)と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。
吉田は昨年5月にちふれASエルフェン埼玉から完全移籍で加入。2025-26シーズンのWEリーグでは16ゴールを挙げて得点王に輝き、I神戸の4シーズンぶり2度目の優勝に貢献した。
クラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンの結果を超え、リーグ2連覇とアジア制覇に貢献できるよう精一杯頑張ります。熱い応援よろしくお願いいたします」とコメントしている。
契約更新を私服ショットとともに伝えたクラブ公式X(@inac_kobe2001)に対し、「コレは朗報」「ありがとうございます」「可愛い」「新シーズンも宜しく頼みます」「また得点王期待してるぜ」といった声が上がった。
吉田は昨年5月にちふれASエルフェン埼玉から完全移籍で加入。2025-26シーズンのWEリーグでは16ゴールを挙げて得点王に輝き、I神戸の4シーズンぶり2度目の優勝に貢献した。
クラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンの結果を超え、リーグ2連覇とアジア制覇に貢献できるよう精一杯頑張ります。熱い応援よろしくお願いいたします」とコメントしている。
/✍️#吉田莉胡 選手が2026/27シーズンも #INAC神戸レオネッサ でプレーすることが決定しましたので、お知らせいたします。— INAC神戸レオネッサ公式 (@inac_kobe2001) June 28, 2026
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