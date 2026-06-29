【映画ちいかわ】“人魚”のビジュアルが公開 “意味深”なキャラ紹介にSNSざわつく「闇」「いちいち胸にささる」「もう1匹は…」
人気アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の公式SNS（@chiikawa_movie）では連日、映画に登場する各キャラクターの紹介を続々と投稿。このたび公開された登場キャラ「人魚」のビジュアルと紹介文がSNSをざわつかせている。
【画像】もう1匹はどこへ…公開された“人魚”のキャラビジュアルと紹介文
キャラクター紹介では、2匹の小さな人魚のイラストとともに、「人魚 セイレーンと共に行動している。本当は3匹いたらしい」と記されている。
コメント欄では「本当は3匹いたらしい（意味深）」「ああ、、説明文がいちいち胸にささる、、」「某お菓子は絶対劇場に持っていかないでおこう」「もう1匹はどこに？」「残りの1匹はどうなっちゃったんだろう（棒）」「人魚ちゃんかわいい 最推しキャラです」「顔はかわいい」「闇」「えぐい」「割とネタバレな気がするけどええんや」など、さまざまな声が上がっている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
【画像】もう1匹はどこへ…公開された“人魚”のキャラビジュアルと紹介文
キャラクター紹介では、2匹の小さな人魚のイラストとともに、「人魚 セイレーンと共に行動している。本当は3匹いたらしい」と記されている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。