西武は２９日、栗山巧外野手の引退試合とセレモニーを８月３０日の楽天戦で開催すると発表した。

異例の８月開催となった。プロ野球では通常、戦力整備が始まる９月に入ってから引退セレモニーなどが実施されるが、８月の開催は過去を見てもあまり例がない。

栗山は昨年の契約更改で２０２６年シーズン限りでの現役引退を表明。冒頭で「私、栗山巧は２０２６年シーズン、僕自身の２５年目を迎えるシーズンで締めくくりのシーズンとさせていただきますことを報告します」と語った。

契約更改の席では「（球団から）変わらず、引き続きしっかりプレーしてくれというお話と、ファンの皆さんに伝えられるものがあるので、いい姿を見せてほしいという話をしていただきました」と栗山。ラストイヤーとなる節目のプロ２５年目について「自分が今までやってきたことをどこまで出せるかわからないが、全てを出し尽くして必ず優勝する。その一員としてメンバー入りして頑張っていく。そういうシーズンにしたいと思う」と強い意気込みを示していた。

栗山は育英から２００１年度ドラフト４巡目で西武に入団。０８年に最多安打のタイトルを獲得し、日本一に貢献。２１年には球団の生え抜き選手としては初の通算２０００安打を達成した。

◆栗山 巧（くりやま・たくみ）１９８３年９月３日生まれ、兵庫県出身。４２歳。右投げ左打ち。１７７センチ、８５キロ。育英では２年時に甲子園へ春夏連続出場。０１年度ドラフト４巡目で西武入り。ベストナイン４度、ゴールデングラブ賞１度。西武在籍通算２１５０安打は、前身球団も含め最多。