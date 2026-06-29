「他店ではあまりやらないものを」こだわり抜いた西葛西『そば処 やしま』。長野の生麺と丁寧なダシ、豚天の完成度
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西葛西の立ち食い蕎麦店『そば処 やしま』です。
肉であり天ぷらである二重の旨さ
長野県の製麺所から取り寄せる生麺。丁寧に引いたダシを使った澱みないツユからなる蕎麦は、町の蕎麦屋と遜色ない完成度。そしてトッピングの天ぷらにはかき揚げのほか穴子に鶏、イカ、ごぼうとさまざまに用意するが、なかでもイチオシなのが「豚天」だ。
豚天そば630円
『そば処 やしま』豚天そば 630円 「歯応えと風味」に満足いく蕎麦はつるりとのど越しがいいのも特徴。アサリやきのこなど、季節限定の天ぷらも登場するので、足繁く通ってみたい
厚みある豚肉をふんわりと軽やかに揚げていて、その旨さときたら！
「他店ではあまりやらないものを」とこだわってきたがゆえの傑作天だ。
『そば処 やしま』
西葛西『そば処 やしま』
［店名］『そば処 やしま』
［住所］東京都江戸川区西葛西6-14メトロセンター2番街
［電話］03-3675-1461
［営業時間］6時45分〜21時（土・日・祝〜17時）
［交通］地下鉄東西線西葛西駅改札外
撮影／西崎進也、文／編集部
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。
【画像ギャラリー】『そば処 やしま』の「豚天そば」がコレ！厚みある豚肉がふんわり軽やかでここだけの美味を楽しめる（3枚）