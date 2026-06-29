パルグループホールディングスは、「3COINS」の新製品として、スマホの写真を印刷できる「フォトプリンター」を発売する。店頭での販売に先駆けて、7月3日に公式通販サイト「PAL CLOSET」で先行して発売される。価格は1万4300円。

新発売の「フォトプリンター」（2616-PRE-KRFP-0）は、専用アプリで印刷できるスマホ向けプリンター。iOSとAndroidに対応し、通信方法はBluetooth 5.4。

ホワイトブラウンとアイボリーグレーの2色展開

大きさは約12.9cm×10.8cm×4cm。重さは約307g。用紙サイズは約9cm×5.2cmで、印刷サイズは約6cm×4.5cm。

5.92Wh（800mAh）のリチウムイオンバッテリーを内蔵し、満充電で約60枚印刷できる。連続印刷可能枚数は10枚で、画像書き込み時間は高速モードで約60秒、標準モードで約90秒。解像度は600dpi。

プリント用紙は「ノーマルフォトペーパー」（550円/10枚）、「シールフォトペーパー」（880円/10枚）、「マグネットフォトペーパー」（880円/10枚）、「ヒートプリントフォトペーパー」（880円/10枚）、「ウォータープリントフォトペーパー」（880円/10枚）が用意されている。

ノーマルフォトペーパー

シールフォトペーパー

マグネットフォトペーパー

ヒートプリントフォトペーパー

ウォータープリントフォトペーパー

インクカートリッジは公式通販サイト「PAL CLOSET」限定販売で、価格は4400円。

公式通販サイト「PAL CLOSET」限定プレゼントキャンペーン

公式通販サイト「PAL CLOSET」で「フォトプリンター」を購入すると、5種類のプリントペーパー1枚ずつのセットが先着1000名に進呈される。