

ローソンの新TV CM「近所の佐野くんVS謎味マン」篇

俳優の佐野勇斗が出演するローソンの新TVCM「近所の佐野くんVS謎味マン」篇が、6月29日より全国で放送開始される。あわせて、撮影の裏側やインタビューを収録したメイキング映像も公開された。

【動画】佐野勇斗が出演、ローソンの新TVCM「近所の佐野くんVS謎味マン」篇＆メイキング

今回のCMは、梅沢演じる謎の覆面ヒーロー「謎味マン」と佐野のコミカルな掛け合いが見どころ。突然現れた謎味マンは、佐野に“？”マークのパッケージを手渡し、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた“合体謎味”を披露する。味わった佐野は「爆裂うめぇ〜！！」と大興奮し、「からあげクン 合体謎味予想ダービー」キャンペーンも紹介。最後は、「合体謎味で！いっしょにハーピろ！」の決めゼリフとともに謎味マンがマスクを外し、その正体が梅沢だったことに佐野が驚くコミカルな内容となっている。

撮影後のインタビューでは、今回が“からあげクンCM初出演”となった佐野は、「昔からローソンさんに通っていましたが、からあげクンが一番好きでした。特に北海道チーズがお気に入りで、朝おにぎりと一緒に食べてドラマの現場へ行くというのをずっとしていました」と明かし、長年の“からあげクン愛”を告白した。

また、「もしヒーローになって一つだけ能力を手に入れられるとしたら？」という質問に、佐野は「夏になると暑くなりますし、気温の変化が苦手なので、気温を一定にできる能力が欲しいです」と回答。「今日も梅沢さんが通気性の悪いマントだったので、ずっと涼しくいられるような能力が欲しい」と、謎味マン姿の梅沢を気遣う一面ものぞかせた。一方の梅沢は、「地方公演が多いので、瞬間移動できる能力が欲しいですね」と回答。続けて、「コメントを言うときに“マスクを被ってください”と言われても断れるヒーローになりたい」とユーモアたっぷりに語り、笑いを誘った。

さらに、「からあげクン 合体謎味」にちなみ、お互いの「この部分を自分に合体できたら嬉しい！」と思う部分を聞かれると、佐野は「梅沢さんの声がめちゃくちゃ好きでして、この渋い声を出せるようになりたいなと心から思っております」と絶賛。対する梅沢は「それは当然佐野くんのイケメンな顔だね。それがあったらもうちょっとすごいことになったんじゃない？」と返し、息の合った掛け合いを見せた。

最後に、この夏挑戦したいことについて、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登りたいです。ずっと話しているので、今年こそ実現したい」と実現への意欲を見せた。梅沢は「この後１カ月の劇場公演がありますので、体力をつけるためトレーニングに励みたい」と意気込みを語った。

1986年に発売された「からあげクン」は、ローソンを代表する人気商品として親しまれ、今年40周年を迎えた。今回、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた新商品「からあげクン 合体謎味」（税込298円）が6月30日より発売される。