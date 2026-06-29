理想実業（大阪市北区）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座」が7月1日から、「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」を期間限定で提供する。



創業40周年の節目を迎える神座は、近年の猛暑に対応する新メニューとして、「おいしいラーメン」の特長を生かした40年の集大成となる商品開発に着手。大阪市内で行われた発表会では、過去最多となる500回以上の試作を重ねて完成したことを明らかにした。開発は冬場に行われたため、担当者は夏と同じ環境で味を確かめるべく、運動で汗をかいた後に冷房を効かせた部屋で試食するという検証を徹底的に繰り返したという。



「冷たいおいしいラーメン」は、「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」（860円～）、「豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン」（1,160円～）、「炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン」（1,260円～）の3種類。価格は店舗により異なる。



提供期間は9月17日まで。一部店舗では取り扱わない。



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