【ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R】 発売日、価格：後日公開予定

SNKは、Steam用対戦格闘「ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R」を発売する。発売日や価格など詳細は後日公開予定。

NEOGEOプレミアムセレクションに、対戦格闘ゲーム「龍虎の拳」シリーズのタイトル「ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R」が追加される。

本作は、1996年に登場した「ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝」をベースに、現行プラットフォーム向けに各種システムの最適化を施したリマスター作品。これまでの対戦格闘ゲームの枠を超えた自由度の高いアクションと多彩なモーション表現を特徴としている。

「龍虎の拳」シリーズの中でも特に個性的なタイトルとして支持されており、本リマスター版では、原作の独自性を活かしつつ、オンライン対戦など現代的な機能を備え、新旧のプレーヤーが楽しめる内容となっている。新たなプレイアブルキャラクターを2体追加していることから、これまでのリマスター作品とは一線を画す製品へとリファインされている。

タイトルに追加された「R」にはこうした本作のコンセプトを示す「REIGNITE（再始動）」、「RETUNED（再調整）」、「REVIVAL（復活）」といったワードと、奇しくも同じ頭文字を有する主要キャラクター「RYO」と「ROBERT」の要素が含まれている。

待望の参戦！ 「キング」と「ユリ」がプレイアブルキャラクターとして追加

【Steam版 『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R』 製品トレーラー】

オリジナルの「ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝」には未登場だった「キング」と「ユリ・サカザキ」の2キャラクターが、新たにプレイアブルキャラクターとして追加される。

キング

ムエタイをベースとした格闘スタイルを操るファイター。冷静沈着な戦いぶりと鋭い蹴り技を武器に、確かな実力で数々の強敵と渡り合ってきた。

そのクールな立ち振る舞いとは裏腹に、家族を想う強い意志を持ち、過酷な状況の中でも自らの信念を貫く姿は、多くのプレーヤーから支持を集めている。シリーズを通じて高い人気を誇るキャラクターのひとりであり、華麗かつ実戦的なバトルスタイルが魅力。

ユリ・サカザキ

極限流空手を体得した格闘家であり、リョウ・サカザキの妹。明るく自由奔放な性格ながら、優れた格闘センスを持つ実力派ファイター。

過去の経験をきっかけに空手を学び、独自のアレンジを加えたダイナミックな技を駆使して戦う。軽快でスピード感あふれるバトルスタイルと親しみやすいキャラクター性が特徴。シリーズを象徴する女性キャラクターとして、長年にわたり高い人気を誇る。

ゲーム概要

極限の闘いはさらなる高みへ！ 既存キャラクターのバランス調整を実施

既存キャラクターを対象に、よりエキサイティングな攻防を実現すべく徹底的なバランス調整を実施。これにより戦術の幅が広がり、さらなる奥深い駆け引きが可能となっている。

世界と繋がる快適なバトル！ ロールバック形式のオンライン対戦を実装

格闘ゲームシーンの最前線に対応すべく新たに「ロールバック方式ネットコード」を搭載。ネットワークの遅延を感じさせない快適さにより、ストレスのないオンライン対戦を実現する。

より遊びやすく、より深く！ 充実のアップデート要素

腕を磨くための「トレーニングモード」の機能拡張や、手軽に熱戦を楽しめる「VSモード」など、より快適なゲームプレイ実現に向けたアップデートを多数実施。初心者から熟練者まで、とことん遊び尽くせる新要素が搭載される。

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