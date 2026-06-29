W杯北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会はグループステージが終了。ヨルダンは3戦全敗のJ組最下位で敗退。27日（日本時間28日）にダラス・スタジアムで行われたアルゼンチン戦を終え、ロッカーに粋な“お土産”を残して大会を去ったようだ。FIFA公式Xが伝えた。

FIFA公式Xが投稿したのはアルゼンチン戦を終えたヨルダンのロッカーと見られる3枚の写真。ゴミ一つなく美しく片付けられているほか、テーブルにはお菓子とキーホルダーなどのほか、手紙が置かれていた。

「チーム・ヨルダン」からの手紙には「FIFAワールドカップの旅を終えるにあたり、この歴史的な旅を忘れられないものにするために尽力してくれたすべての方々に心からの感謝します」「舞台裏での皆さんの尽力は、我々がいつまでも記憶に残るような体験を作り出す上で重要な役割を果たしました」などと、大会関係者への感謝の言葉がつづられていた。

箱に綺麗に入ったお菓子については「ささやかな感謝の気持ちとして、ヨルダンの伝統的なお菓子をお分けいたします。これは、私たちの豊かな伝統と、温かなおもてなしの心を感じていただけるものです」「心からの感謝と心からの願いを込めて」と伝えた。

FIFA公式は「美しき敗退」「ヨルダン、史上最大のFIFAワールドカップに貢献してくれてありがとう！」と投稿で感謝していた。ヨルダンは第2節のアルジェリア戦後にも、同じように感謝の手紙とお菓子などを置き、感謝を伝えていた。



（THE ANSWER編集部）