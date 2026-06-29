【風、薫る 第67回あらすじ】りん、ヒデが辞めて落ち込む 院長から呼び出された理由とは
【モデルプレス＝2026/06/29】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第67話が、6月30日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
看護科の学生ヒデ（池田朱那）が辞めて落ち込むりん（見上愛）。直美（上坂樹里）も気にする中、仕事で病院にやってきた虎太郎（小林虎之介）にりんは悩みを打ち明ける。
そんな中、院長の多田（筒井道隆）から呼び出され…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第67話／6月30日（火）放送
看護科の学生ヒデ（池田朱那）が辞めて落ち込むりん（見上愛）。直美（上坂樹里）も気にする中、仕事で病院にやってきた虎太郎（小林虎之介）にりんは悩みを打ち明ける。
そんな中、院長の多田（筒井道隆）から呼び出され…。
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