記事ポイント スポーツ観戦で両手が塞がる悩みを解消する折りたたみドリンクキャリー最大4本のドリンクに加え収納ネットでフードや応援グッズも片手でまとめて持てる折りたたみ収納・撥水加工・長さ調節できるネットで観戦をより快適に スポーツ観戦で両手が塞がる悩みを解消する折りたたみドリンクキャリー最大4本のドリンクに加え収納ネットでフードや応援グッズも片手でまとめて持てる折りたたみ収納・撥水加工・長さ調節できるネットで観戦をより快適に

聡研プランニングは、スポーツ観戦時にドリンクとフードを片手でスマートに持ち運べる「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」をFAV SELECTIONブランドから2026年6月26日（金）に発売しました。

両手が塞がりやすい観戦シーンで、飲み物も食べ物も応援グッズも一度にまとめて運べる設計が特徴です。

FAV SELECTION「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」

発売日：2026年6月26日（金）販売：Amazon、楽天市場ブランド：FAV SELECTION

「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」は、スポーツ観戦時にドリンクやフードを片手で持ち運びたいという声に応えてFAV SELECTIONが商品化したオリジナルアイテムです。

FAV SELECTIONはスポーツ観戦シーンを中心とした生活雑貨・グッズを手がけるブランドで、今回のドリンクキャリーはその観戦グッズラインの新作にあたります。

最大4本のドリンクとフード・応援グッズを片手でまとめて持てる

最大4本のドリンクを収納でき、取り外し可能な収納ネットを装着するとフード容器や応援グッズもまとめて片手で持ち運べます。

収納ネットは面ファスナーで取り付ける仕組みで、荷物の量に合わせて長さを調節できます。

ドリンクキャリーを直置きしたい場面では収納ネットを取り外して使えるので、スタジアムの座席や屋外イベントなど状況に応じた使い方が選べます。

折りたたみ収納と撥水加工で持ち運び・お手入れが簡単

使用しないときはコンパクトに折りたたむことができ、バッグに入れてもかさばりません。

表面には撥水加工が施されており、飲み物や食べ物がこぼれた際もさっと拭き取れます。

観戦グルメを片手にまとめることで、もう一方の手で応援グッズを振ったり写真を撮ったりできます。

折りたたみ・撥水・ネット着脱の3つの機能が組み合わさり、試合中も移動中も快適な観戦スタイルを楽しめます。

FAV SELECTION「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 収納ネットは取り外せますか？

A. 収納ネットは面ファスナーで取り付ける仕組みで取り外しが可能です。長さの調節もできるため、荷物の量に合わせた使い方ができます。

Q. どこで購入できますか？

A. AmazonおよびFAV SELECTIONの楽天市場店で購入できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 片手でドリンクもフードも！ FAV SELECTION「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」 appeared first on Dtimes.