首位に立つ阿部未悠（写真は3日目）（撮影：佐々木啓）

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＜EARTH MONDAMIN CUP　最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額は史上最高の4億円、優勝者に7200万円が贈られるビッグトーナメントは、午前6時30分に第3ラウンドが再開した。

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27日（土）は台風接近による悪天候が見込まれることで中止。きょう29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指すことになった。“月曜日決着”は2024年大会以来、ツアー史上5度目。最終組は7番から再開。第3ラウンド終了後、そのまま最終ラウンドが行われる予定となっている。トータル8アンダー・首位に阿部未悠。トータル8アンダー・2位にコ・ジウォン（韓国）。トータル6アンダー・3位タイに菅沼菜々、倉林紅が並んでいる。小祝さくら、米ツアーを主戦場にする櫻井心那はトータル3アンダー・12位タイ。昨年覇者で女王の佐久間朱莉はトータル6オーバー・66位タイで前半をプレーしている。
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