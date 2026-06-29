『Ｑさま!!』世界遺産検定2級を持つ実力者が初参戦！「日本の世界遺産」ランキングでクイズ対決

6月29日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、「旅のプロが選ぶ！本当に感動した 『日本の世界遺産』ランキングBEST15から出題3時間SP」と題し、日本の世界遺産だけに絞ったランキングをもとにクイズを出題する。

旅行雑誌編集者やカメラマンなど旅のプロにアンケートを取り、「この世界遺産は実際に足を運んでみて本当に感動した！」「その素晴らしさをぜひその目で見てほしい！」という目線で選ばれた「日本の世界遺産」をランキング形式で紹介。

今回も『Qさま!!』スタッフが日本中を飛び回り、ランクインした世界遺産を現地取材して、そこで発見した情報からさまざまなクイズも作成している。

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選を戦い、それぞれ上位6名が決勝ブロックに進出する。

Aブロックには、カズレーザー、名取裕子、村井美樹らのほか、元ABCテレビアナウンサーの東留伽、しんめいP、QuizKnockの須貝駿貴、郄嶋政伸、武藤十夢、そして世界遺産マイスターに合格しているあばれる君が初登場。

一方のBブロックには、昨年の「海外の世界遺産SP」で初登場初優勝を果たした池田鉄洋のほか、石原良純、宇治原史規、片岡信和、鶴崎修功、俳優の田中道子、宮粼香蓮、テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー、そして世界遺産検定2級を持つ実力者・MATSURIの小野寺翼が初参戦する。

数ある「日本の世界遺産」の中で旅のプロが「本当に感動した！」と選んだ1位はいったいどこなのか？

そして今回、学力王に輝くのはいったい誰なのか？