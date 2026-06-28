米国ダートの最高峰のメンバーが集まったスティーブンフォスターステークス・Ｇ１が日本時間６月２８日朝、チャーチルダウンズ競馬場のダート１８００メートルで行われた。

５頭立てで行われ、ドバイ・ワールドＣでフォーエバーヤングに勝ったマグニチュード（牡４歳、米・Ｓアスムッセン厩舎、父ノットディスタイム）が、逃げ切ってＧ１を連勝した。２番人気でホセ・オルティス騎手とのコンビ。勝ちタイムは１分４８秒０３だった。

同レースはブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（現地時間１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）のチャレンジシリーズで、マグニチュードには優先出走権が与えられる。結果を受けて、大手ブックメーカーのＢＣクラシックのオッズに変化が現れた。

Ｂｅｔ３６５ではマグニチュードが５倍で１番人気に浮上した。フォーエバーヤングは７倍で２番人気タイ。昨年の北米年度代表馬で、スティーブンフォスターＳで３着のソヴリンティ（牡４歳、米・Ｗモット厩舎、父イントゥミスチーフ）も２番人気タイとなった。

サウジＣでフォーエバーヤングに続く２着のナイソス（牡５歳、米国・Ｂバファート厩舎、父ナイキスト）は、８倍で４番人気。スティーブンフォスターＳで追い込んで２着のバエザ（牡４歳、米・Ｗモット厩舎、父マッキンジー）が、１０倍で５番人気。４着のホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）が、１１倍で６番人気。今年の米クラシック２冠のゴールデンテンポ（牡３歳、米国・Ｃドゥヴォー厩舎、父カーリン）が、１３倍で７番人気タイで続く。

スティーブンフォスターＳで圧勝のマグニチュードに対し、ＳＮＳでは「本物だ」「やっぱり強かったか」「今年のＢＣエバヤンの最大のライバルはやはりこの馬だよね」「このメンツとフォーエバーヤングに勝ってるの暫定王者じゃん」「ドバイの走りがフロックではない、本格化を迎えたんやね」「マグニチュード強いなぁ」「エバヤンに完勝しただけあって強いねぇ…ＢＣクラシックでもかなり強敵になりそう」「現時点で一番怖いのはマグニチュードかもしれん」などのコメントが寄せられている。