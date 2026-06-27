台風８号と７号は２７日、神奈川県に相次いで接近し、県内は未明から激しい朝が断続的に降った。横須賀、三浦両市にレベル４土砂災害危険警報が発表され、両市は計約１３万人に警戒レベル４の避難指示を発令した。横浜、藤沢、鎌倉各市で土砂崩れや崖崩れが起きた。

横浜地方気象台によると、降り始めから同日午後８時までの総雨量は、箱根町で２２５・５ミリ、三浦市で１８０ミリ、山北町で１５７ミリ、小田原市で１４８・５ミリ、藤沢市で１１６ミリだった。三浦市では午前５時過ぎまでの１時間に３５・５ミリの激しい雨が降り、２度にわたって土砂災害危険警報が出された。

土砂崩れや崖崩れが相次いだ。横浜市によると、同日早朝に１時間２４・５ミリを記録。同市戸塚区小雀町で高さ８メートル、幅５メートル、同市保土ケ谷区坂本町で高さ１５メートル、幅１０メートルと高さ６メートル、幅４メートルの土砂がそれぞれ流出した。

藤沢市白旗でも、のり面が高さ約１０メートル、幅約５メートルにわたって崩落。また鎌倉市坂ノ下の鎌倉海浜公園水泳プール近くでは、表土部分が高さ１５メートルにわたり崩れた。近くでカフェを経営する男性は岩肌がむき出しになっている部分を発見。前日まで草が生い茂っていたといい、「たびたび崩れることはあったが、今回が一番大きい」と話した。

始発から運休していたＪＲ東海道線小田原─熱海間の上下線は風雨の影響が弱まったとして、夕方に運転を再開した。