26日のパドレス戦で選手たちが「VZ」と刺繍されたキャップを着用

被災地へ向けた“粋な対応”だ。ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦で普段とは異なるキャップを着用した。「本当に凄い」「だからこのチームが大好きなんだ」などと感動の声が殺到している。

この日の試合には、大谷翔平投手が「1番・指名打者」でスタメン出場し、佐々木朗希投手が先発マウンドに上がった。グラウンドに立った選手たちは、キャップの右側に「VZ」という白の刺繍が施された特別仕様の帽子を着用していた。これは24日（同25日）にベネズエラでマグニチュード7.2と7.5の強い地震が発生し、都市部でも大きな被害を受けたことを受けた支援のメッセージだった。

ベネズエラには多数のメジャーリーガーが在籍しており、ドジャースのリーダーであるミゲル・ロハス内野手も同国出身だ。試合前に取材に応じたロハスは「辛い気分だ」「家族の住んでいる2つ先の建物が崩壊した」と心境を吐露。「世界が関心を寄せてくれる。ドジャースが私たちを毎回サポートしてくれることには、本当に感謝している」と球団の対応に深く感謝を示した。

被災した仲間を全力で支える球団の素早い対応に、日米ファンからは称賛のコメントが相次いだ。「このような事ができるドジャースは本当に凄い！」「ドジャースは素晴らしいね」「いつも思うけどメジャーはやる事が早いですね」「いい取り組みだから日本でもやるといいのに」「こういう行動には本当に意味がある」「本当に素晴らしい」「だからこのチームが大好きなんだ」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）