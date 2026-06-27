「パドレス７−１ドジャース」（２６日、サンディエゴ）

ドジャースが逆転負けで連勝がストップ。先発した佐々木朗希投手が５回０／３を３失点で５敗目を喫した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は４打数１安打だった。

悪夢の二回だった。連続四球で１死一、二塁のピンチを招いた佐々木。フランスをカウント０−２とあっさり追い込んだが、３球目のスライダーを完璧に捉えられてしまった。

打球は左翼席に飛び込む逆転３ラン。マウンドで思わずがっくりとうなだれ、ぼうぜんの表情を浮かべた。カウント有利な状況からバッテリーが選択した球種はスライダー。優先順位の高いフォーシームやスプリットでは無く“第３のボール”で被弾してしまっただけに悔いが残る。

四回には敵地騒然の死球を与えるなどして２死満塁のピンチを招くもベッツの好守で無失点に。五回は先頭のタティスに左中間二塁打を浴び、次打者に四球を与えたところでロバーツ監督がベンチを出て降板を告げた。５月に覚醒の兆しを見せたが、６月は一転して４試合未勝利に。クオリティースタートも４試合中一度だけと、再び壁にぶち当たってしまった。

打線は二回にベッツのソロで１点を先制するも以降は得点が奪えなかった。パドレスの先発はかつての同僚で２０２４年のワールドシリーズ胴上げ投手となったビューラー。大谷は初回の第１打席で右前打を放ったが、以降は三振、一ゴロに倒れ、八回の第４打席はモレホーンに投ゴロに打ち取られてしまった。

六回１死満塁の絶好機もマンシー、タッカーが倒れて無得点に終わったドジャース。八回にはヘルナンデスが一挙４失点でビッグイニングを献上した。敵地でツインズをスイープして３連勝をマークしていたが、ストップしてしまった。