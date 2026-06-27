北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。試合に向け、会見に出席したブラジル代表FWハイアンは「日本で警戒する選手」を問われるも答えられず、苦笑いを浮かべた。

日本より1日早く1次リーグを終えていたブラジル。32強の相手はその日本に決まった。英スポーツメディア「ヘイターズTV」公式Xは、ブラジルのFWハイアンが会見に出席した模様を公開。記者から「最も危険な日本の選手は誰か。日本の長所と短所は？」と問われた。

すると、ハイアンは「あーあ……」と言って困惑し、苦笑い。頭をかいて答えに窮し、会見場も笑いに包まれた。さらに続けて「映像を見ていないから誰が危険な選手か分からないよ」と正直に回答。まだメディア対応の経験も浅い19歳とはいえ、日本に対する警戒心の薄さが見て取れた。

優勝を目指している王国ブラジル。「でも、彼らが進出を決めたチームだと知っている。非常に強いチームだ。それは僕たちも知っている」と一定の敬意を示し、「ベストの状態でいられるように練習して、勝利を掴みに行くよ」と気を引き締めた。



（THE ANSWER編集部）