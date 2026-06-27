声優・アーティスト 岡咲美保、3rdミニアルバム『MY ÉTOILE』よりリード曲「フローリア」の楽曲・MVが配信スタート！

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声優として、現在TV第4シーズンが放送中の「転生したらスライムだった件」で主演・リムル＝テンペスト役、4月にKアリーナ横浜にてライブを開催した「アイドルマスター シャイニーカラーズ」にて市川雛菜役を務め、昨年開催の第19回声優アワードでは主演声優賞を受賞するなど、話題を欠かすことなく現在大活躍中の声優・アーティストの岡咲美保。

2021年9月にシングル「ハピネス」でソロアーティストとしてデビューし、今年でアーティストデビュー5周年を迎える岡咲美保。9月2日（水）にリリースされる3rdミニアルバム「MY ÉTOILE」（読み：マイ エトワール）よりリード曲「フローリア」が本日6月24日（水）から先行配信スタートとなった。

楽曲は岡咲美保自身が作詞を務め、作曲・編曲は「アイドルマスター」シリーズをはじめ多くのアニメソングを手掛ける神前 暁(MONACA)が担当。アーティストデビュー5周年を迎えた岡咲自身の心境が反映された歌詞になっているので、楽曲とあわせてぜひ聴き込んでほしい。

さらに「フローリア」のミュージックビデオも公開となった。髪型の違う2人の岡咲が登場する内容になっており、歌詞のイメージを反映した内容となっている。

3rdミニアルバムには岡咲ゆかりのクリエイター陣が集結している。「フローリアのほかに」1曲目に収録される「らぱっぱ☆PARTNER！」にはTRUEとして音楽フェスでの共演や「転生したらスライムだった件」アニメシリーズの主題歌も担当する唐沢美帆が作詞を担当し、「アンビリバボーアンセム」など岡咲楽曲を多数手掛ける本多友紀が作曲・編曲を務める。2曲目「イイ！！」はAKB48をはじめとしたアイドルソングを数多く手掛ける俊龍が作詞・作曲を担当。（昨年7月リリースのミニアルバム収録「月の季節」以来2曲目）3曲目「ふしぎなあの子」は1stアルバム収録の「ワラウカドニハ！」以来のタッグとなるボカロP・一二三が・プロデュースする楽曲。4曲目「ペリスコープ」は「ペタルズ」など岡咲曲を多数手掛ける真崎エリカが作詞を担当し、作詞・作曲はアニメソングを数多く世に放っている音楽制作ブランドElements Gardenより笠井雄太が務める。岡咲美保のアーティスト活動を支えてきたクリエイターとアニメソング界のヒットメイカーとのコラボレーションが楽しめる集大成にふさわしい1枚へと仕上がっている。

3rdミニアルバムの初回限定盤のBlu-rayには「フローリア」のミュージックビデオ・メイキングをはじめ、今年5月に開催した「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」東京公演ライブ本編・メイキングの収録も予定している。初のライブツアーの舞台裏も楽しめるのでファンは欠かさずチェックしよう。さらに、ミニアルバムの店舗別の特典詳細や、都内でのリリースイベントの開催、インターネットサイン会の開催も決定している。詳細は岡咲美保のHPをチェックしてほしい。

9月13日（日）にはアーティストデビュー5周年を記念した「5th ANNIVERSARY LIVE フローリア」が東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催される。ライブタイトルについて昼公演が「フローリア 僕の鼓動」、夜公演が「フローリア 約束の音」となることが決定した。現在アニメイトチケット先行が受付中。岡咲のアーティストデビュー5周年の軌跡をぜひ会場で目にしてほしい。

●配信情報

「フローリア」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://okasakimiho.lnk.to/Floria

●リリース情報

3rdミニアルバム

『MY ÉTOILE』

2026年9月2日発売

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：KICS-94263

価格：￥9,500（税込）

【通常盤（CD only）】



品番：KICS-4263

定価：￥3,000（税込）

＜CD＞

1.らぱっぱ☆PARTNER！

作詞：唐沢美帆 作曲・編曲：本多友紀

2. イイ！！

作詞・作曲：俊龍 編曲：よる。

3. ふしぎなあの子

作詞・作曲・編曲：一二三

4. ペリスコープ

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：笠井雄太（Elements Garden）

5. フローリア

作詞：岡咲美保 作曲・編曲：神前 暁(MONACA)

＜Blu-ray＞

・「フローリア」 Music Video

・MAKING

・「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」東京公演ライブ本編映像

・「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」MAKING

法人別オリジナル特典

詳細はこちら

https://okasakimiho.com/news/20260620_03.html

3rdミニアルバム「MY ÉTOILE」発売記念リリースイベント

詳細はこちら

https://okasakimiho.com/news/20260620_02.html

3rdミニアルバム「MY ÉTOILE」発売記念インターネットサイン会

詳細はこちら

https://okasakimiho.com/news/20260620.html

●ライブ情報

5th ANNIVERSARY LIVE フローリア

2026年9月13日(日)

昼公演【僕の鼓動】

14:00開場/15:00開演（17:00頃 終演予定）

夜公演【約束の音】

17:45開場/18:45開演（20:45頃 終演予定）

会場：LINE CUBE SHIBUYA

席種・料金

全席指定

・グッズ付きチケット：￥14,000（税込）

※グッズ：限定アクリルスタンド・アクリルキーホルダー・バックステージ/コメント映像を視聴できる限定Mカードのセット

・一般チケット：￥9,000（税込）

関連リンク

岡咲美保オフィシャルサイト

https://www.okasakimiho.com

岡咲美保5周年記念サイト

https://okasakimiho.com/5th/