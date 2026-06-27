TOPIX先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3992.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4174.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
4103.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
4043.25ポイント 一目均衡表・転換線
4032.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
3993.10ポイント 5日移動平均
3992.50ポイント 27日夜間取引終値
3963.36ポイント 26日TOPIX現物終値
3961.52ポイント 25日移動平均
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3890.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3834.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3819.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
3804.67ポイント 75日移動平均
3748.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3687.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3558.32ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4174.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
4103.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
4043.25ポイント 一目均衡表・転換線
4032.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
3993.10ポイント 5日移動平均
3992.50ポイント 27日夜間取引終値
3963.36ポイント 26日TOPIX現物終値
3961.52ポイント 25日移動平均
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3890.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3834.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3819.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
3804.67ポイント 75日移動平均
3748.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3687.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3558.32ポイント 200日移動平均
株探ニュース