27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3992.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4174.17ポイント ボリンジャーバンド3σ

4103.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

4043.25ポイント 一目均衡表・転換線

4032.40ポイント ボリンジャーバンド1σ

3993.10ポイント 5日移動平均

3992.50ポイント 27日夜間取引終値

3963.36ポイント 26日TOPIX現物終値

3961.52ポイント 25日移動平均

3956.50ポイント 一目均衡表・基準線

3890.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3834.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3819.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

3804.67ポイント 75日移動平均

3748.87ポイント ボリンジャーバンド3σ

3687.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3558.32ポイント 200日移動平均



株探ニュース