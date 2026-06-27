　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3992.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4174.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4103.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4043.25ポイント　　一目均衡表・転換線
4032.40ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3993.10ポイント　　5日移動平均
3992.50ポイント　　27日夜間取引終値
3963.36ポイント　　26日TOPIX現物終値
3961.52ポイント　　25日移動平均
3956.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3890.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3834.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3819.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3804.67ポイント　　75日移動平均
3748.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3687.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3558.32ポイント　　200日移動平均

株探ニュース