6月19日に発生した、東京都北区の滝野川第三小学校の火災。児童や教職員11人が搬送され、児童と女性教員1人が骨折の重傷を負ったが、24日になって40代の女性教員が「サーキュレーター（送風機）を使って洗濯物を乾かしていた」との趣旨を警視庁に説明していることがわかった。警察は失火容疑で火災との因果関係を捜査している。

「この女性教員は、火災の発生時、音楽室で5年生の児童26人に音楽の授業をおこなっていました。その隣の音楽準備室から煙が上がりましたが、廊下を伝っての避難はできない状態だった。女性教師は児童を窓から脱出させ、ひさしの部分に避難させたといいます。これは通常の避難経路ではなく、咄嗟の判断だったようです。

結果として児童1人が骨折しましたが、ほかの児童を無事避難させることができました」（全国紙社会部記者）

だが、火の気のないはずの音楽準備室からなぜ出火したのか。調べによると、音楽準備室にあった電気ストーブは通電状態だったことが判明。また室内からは焼けた衣類やタオル、さらに20本以上の針金ハンガーも見つかっていた。

「当初は、ストーブの点検をしていたとの情報も流れましたが、すぐに『もしや、音楽教師が衣類を乾燥させていたのではないか』とささやかれるようになりました。

では、音楽教師がなぜ衣類を乾燥させようとしたのか。まさか自身の洗濯物を学校に持ってきて干すことはないだろうと思われていたのですが……」（同前）

実際に焼けた衣類とは何だったのか。

「23日に校長が記者会見を開き、衣類については『金管バンドのユニフォームがあったはず。バンドは30人から40人で、段ボール箱にしまっていたと思う』と語っていました。この女性教師はユニフォームを洗濯して、音楽準備室に干していたのかもしれません。

ただ、誰もいない部屋でストーブを炊きサーキュレーターで風を送っていたとすれば、あまりに不注意だったと言わざるを得ません。仮に事実だった場合、失火容疑で逮捕されるか、在宅で書類送検されるかもしれません」（同前）

女性教師は、避難する際に転倒して、骨盤を折って現在も入院中。「深く反省している」との言葉を口にしているという。

一方、火災発生時に児童らは「バーンと音がした」と語っており、何かが爆発したような音を聞いているが、その原因はまだ判明していない。

ちょっとした不注意が招いた火災だったのかもしれないが、校舎は建て替えざるを得ないほど損傷した。女性教師は、悔やんでも悔やみきれないだろう。