久保建英はブラジル戦に間に合うのか？日本代表の戦略を左右する復帰の行方【W杯／編集長コラム】
スウェーデン戦から中３日。日本代表は６月29日（日本時間30日）、ブラジルとの決勝トーナメントに臨む。
グループステージとは明らかに異なる、一発勝負の戦い。そのなかで気掛かりなのが、久保建英の状態だ。
オランダとのグループステージ初戦で左膝を負傷。その後、MRI検査を受け、続くチュニジア戦、スウェーデン戦には帯同しなかった。
現在はベースキャンプ地ナッシュビルで治療に専念しているが、回復具合は依然として不透明だ。"情報戦"も重要な要素だけに、日本サッカー協会が全治期間を公表しないことに異論はない。ただ、このレフティがブラジル戦に間に合うかどうかで、日本の戦い方は大きく変わってくる。
例えば、久保が先発できれば、伊東純也を後半の切り札としてベンチに置いておける。ブラジルのような強豪を相手にするからこそ、試合の流れを変えられるゲームチェンジャーの存在は欠かせない。伊東の起用法は、勝敗を左右するポイントのひとつになるだろう。
グループステージで勢いに乗ったチームが、決勝トーナメントに入った途端に失速する--。そんな光景をこれまで何度も見てきた。ここから始まるのは、負ければ終わりの真剣勝負である。
「ヒーローは遅れてやってくる」という言葉がある。久保は、この大一番で日本を勝利へ導く存在になれるか。その左足に、大きな期待が懸かる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
グループステージとは明らかに異なる、一発勝負の戦い。そのなかで気掛かりなのが、久保建英の状態だ。
オランダとのグループステージ初戦で左膝を負傷。その後、MRI検査を受け、続くチュニジア戦、スウェーデン戦には帯同しなかった。
現在はベースキャンプ地ナッシュビルで治療に専念しているが、回復具合は依然として不透明だ。"情報戦"も重要な要素だけに、日本サッカー協会が全治期間を公表しないことに異論はない。ただ、このレフティがブラジル戦に間に合うかどうかで、日本の戦い方は大きく変わってくる。
グループステージで勢いに乗ったチームが、決勝トーナメントに入った途端に失速する--。そんな光景をこれまで何度も見てきた。ここから始まるのは、負ければ終わりの真剣勝負である。
「ヒーローは遅れてやってくる」という言葉がある。久保は、この大一番で日本を勝利へ導く存在になれるか。その左足に、大きな期待が懸かる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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