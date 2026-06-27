»°ºêÍ¥ÂÀ£ö£ó¹Â¸ýÍ¦»ù¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ë°ÚÉÝ¡Ö²½¤±Êª¡£¤É¤ó¤À¤±¶á¤¤À¤³¦¤ÇÎø°¦¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤Èµ¯¶È²È¤Î¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤ÎÂÐÎ©¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Ö£Á£Ì£Õ£Å¡Ê¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¤ä°Å¹æ»ñ»º¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¡×¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°ºê»á¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ºê»á¤È¹Â¸ý»á¤Ï¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÌÁÍ§´Ø·¸¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥óÁûÆ°¸å¤Ë·èÎö¤¬É½ÌÌ²½¡£»°ºê»á¤Ï¹Â¸ý»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¡¢ÆâÉôÆ°²è¤òË½Ïª¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£²£¶Æü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÂÐÎ©¤Ç¤Ï¡¢¹Â¸ý»áÂ¦¤«¤é¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â»°ºê»á¤ÎÅÜ¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»°ºê»á¤Ï£²£³Æü¤Ë£Ø¤Ë¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Æ¤ó¤Á¤à¤È£²¿Í¤Ç¡¢¹Â¸ý»á¤Ë·ëº§Êó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤Æ¤ó¤Á¤à¤È¤Ï¡ËÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¤â²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿¼¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È£´Ç¯Á°¤Ë¸òºÝ¤·¡¢ÇË¶É¸å¤âÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹àÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸á¤ÈÀâÌÀ¡£ÄïÊ¬¤È¸µ¥«¥Î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇË¶É¤ò´í×ü¤·¡¢¡Ö£³¤«·î¤ÎÆ±À³¡×¡Ö·ëº§¤ò£±Ç¯´Ö¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¡¢Âç¥â¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Î¥Ò¥«¥ë¤Ï£²£¶Æü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬²½¤±Êª¤ä¡£¤É¤ó¤À¤±¶á¤¤À¤³¦¤ÇÎø°¦¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¹Â¸ý¤µ¤ó¡¢·¬ÅÄ¡ÊÎ¶À¬¡Ë¤µ¤ó¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÄ½Á²¦»Ò¤Ê¤ï¤±¤ä¤«¤é¡£¥ª¥¿¥µ¡¼¤ÎÉ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹È°ìÅÀ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¼è¤ê¹ç¤¦Â¸ºß¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ²á¤®¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëËâÀ¤Î½÷¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¶¦Æ±¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤â»°ºê»á¤È¹Â¸ý»á¤¬¤â¤á»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤Ï¡Ë·úÁ°¤Ç¤µ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ó¤Ê¶¹¤¤³¦·¨¤Ç¤µ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡¡½÷¤Î»Ò¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È³åÇË¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ºê»á¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤ÏÅö½é¡¢¤Æ¤ó¤Á¤à¤â½Ð±é¤òÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸«Á÷¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì·ãÇò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£»°ºê»á¤È¹Â¸ý»á¤ÏÁ´¤¯°ú¤«¤Ê¤¤Å¥¾Â¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÎ©¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£