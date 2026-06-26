グラビアアイドル、女優として活躍するプロ雀士・佐野ひなこが２６日までに自身のインスタグラムを更新。プロ麻雀リーグ「Ｍリーグ」ドラフト会議でセガサミーフェニックスから指名されたことについて投稿し、話題となっている。

「【いつも応援してくださっている皆様へ。】」と題し、「Ｍリーグドラフト会議で、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました ドラフトから一日が経ち、皆様からのたくさんのあたたかい応援の言葉、本当にありがとうございます。一つ一つが、今の私のお守りになっています」と報告。

続けて「同時に、私に対する厳しいご意見や、戸惑いの声もたくさん目にしました。プロ入りして日も浅く、実績もない私ですから、Ｍリーグを愛する皆様が不安に思われるのは当然のことだと痛感しています。チームから指名を受け、自分なりに腹を括って覚悟を決めたつもりでしたが、想像以上の重圧や厳しい声に、今は心がすごく痛くて、シンドイ気持ちがあるのも事実です。大きな舞台のプレッシャーに、足がすくんで、押しつぶされそうになっています．．．」と素直な本音をつづった。

それでも「でも傷ついている暇なんてなくて、今はただしっかりと打ち込み、誰よりも練習に励むしかないと思っています。心強いチームメイトにも頼りながら頑張ります」と宣言。「今はまだ、プレッシャーに震えてばかりの未熟者ですが、全力で闘い抜きます。いつか本当の『フェニックスの選手』として皆様に認めていただけるよう、一歩ずつ進んでいきます。ダメな時は、どうか厳しく叱ってください。未熟な私の挑戦を、一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします」と呼びかけて締めた。

佐野は「第３７回ホリプロスカウトキャラバン２０１２」のファイナリストに選出され、ホリプロ所属となり、タレント、女優、グラビアアイドルなどマルチに活躍。２０２４年１月に最高位戦日本プロ麻雀協会の第４９期前期プロテストを受験して女流合格し、プロ麻雀選手になった。Ｍリーグへの芸能人の加入は、俳優・萩原聖人や元乃木坂４６の中田花奈などが前例にある。