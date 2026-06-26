「日経225オプション」7月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 149( 149)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ビーオブエー証券 19( 19)
BNPパリバ証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
SBI証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
松井証券 2( 2)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 279( 179)
ビーオブエー証券 42( 42)
BNPパリバ証券 141( 41)
JPモルガン証券 14( 14)
バークレイズ証券 12( 12)
SBI証券 19( 11)
楽天証券 43( 11)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 29( 29)
ビーオブエー証券 19( 19)
JPモルガン証券 12( 12)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 149( 149)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ビーオブエー証券 19( 19)
BNPパリバ証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
SBI証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
松井証券 2( 2)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 279( 179)
ビーオブエー証券 42( 42)
BNPパリバ証券 141( 41)
JPモルガン証券 14( 14)
バークレイズ証券 12( 12)
SBI証券 19( 11)
楽天証券 43( 11)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 29( 29)
ビーオブエー証券 19( 19)
JPモルガン証券 12( 12)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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