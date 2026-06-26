ベネズエラ連続マグニチュード7級地震　235人が死亡・約4300人負傷　救出活動続く…各国の支援も本格化

ベネズエラで相次いだマグニチュード7級の地震で、これまでに235人が死亡し約4300人が負傷した。

200人以上が建物の下に取り残されている可能性があり、救出活動が続く中で各国の支援が本格化している。

200人以上が倒壊した建物の下に

南米ベネズエラの首都カラカスにある空港で激しい音が響き渡る中、逃げ惑う人々。

ロビーの天井の一部は崩れ落ち、土ぼこりが舞った。

日本時間の25日朝、マグニチュード7.2と7.5の地震が立て続けに発生したベネズエラ。

倒壊した建物などでは、避難者の泣き叫ぶ声が途絶えなかった。

がれきの下には今も多くの人が取り残されたままだ。

ベネズエラ・ラグアイラ州で娘らが行方不明となっている人は、「娘も孫も1カ月後に生まれる予定の孫娘も行方が分かりません。がれきの下にいるのか、探すのを手伝ってください」など悲痛な声を上げていた。

ベネズエラの保健相は25日、これまでに235人が死亡し、約4300人が負傷したと明らかにした。

またロドリゲス国会議長は「この30年で最も深刻な自然災害だ」と述べるとともに、首都カラカス周辺やラグアイラ州を中心に、これまでに2927世帯が被災し、今も200人以上が倒壊した建物の下に閉じ込められているとしている。

建物の崩壊現場では、涙を流す人の姿が多く見られた。

被災した人は、「説明のしようがない。私はすべてを失いました。アパートも車もバイクも、生きてて本当によかった」などと話していた。

各国が支援に乗り出し活動本格化へ

現地では、懸命の救出活動が続けられている。

大勢の人の手で、がれきの下から救助された女性。

無事が確認されたあと、地震発生時の緊迫した状況を明かした。

助け出された女性：

揺れ始めた時、力のかぎり一生懸命ドアの枠にしがみつきました。指を骨折するほど必死につかまりました。すべてが崩れ落ちるまでつかまりました。泣く余裕もありませんでした。

女性はそう話すと、車へと乗せられた。

救出活動には、ボランティアスタッフも加わっている。

救出活動するボランティアは、「生存者がいると信じて希望を持って捜している」と話した。

アメリカやメキシコ、スペインなど各国が支援に乗り出していて、今後現地での活動を本格化させる見通しとなっている。

（「イット!」6月26日放送より）