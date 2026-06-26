18歳で歌謡漫談家としてデビューし、ドラマ、舞台、映画、講演など、多方面で活躍されている泉ピン子さん。ご自身の人生を振り返り「色々と言われてきたけど、私はずっとただがむしゃらに、目の前のことに一生懸命向き合って、正直に生きてきた」と語ります。そこで今回は、泉ピン子さんの著書『ピン!として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉』より一部を抜粋して、波乱万丈な人生をお届けします。

【書影】災い転じて福となす…あたし流、生き方の極意。泉ピン子『ピン!として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉』

* * * * * * *

信じた事務所に裏切られて……

この仕事を続けていて、いいことはたくさんあった。でも、もちろんいいことばかりじゃなかった。事務所社長に裏切られて裁判になり、借金を背負った。

はっきり言って私、稼いでましたよ。でも、それを自分では全然知らなかったの。だってお給料をもらってなかったんだもの。

18歳から50歳まで同じ事務所に所属していて、社長のことも家族同然に信頼してたの。社長もあんたは私の娘同然だなんて言って、お金はなくなったらお小遣いがないから欲しいとお願いしてた。

芸能界に入って何もわからない頃から面倒見てもらっていたから、そりゃ全部任せてたわよ。実印、印鑑、印鑑証明、全部社長に預けてた。

あれは50歳の頃ね。私も有名になってきてたから、あるとき、200万円ぐらいの着物が欲しかったんだけど、事務所には200万円なんて出せないと言われた。「高いのよね」って共演していた有名な先輩に相談したら、「なんでそんなにお金がなさそうなの？ 私だって年収1億以上あるわよ」って言われたの。

「あんたみたいに稼いでる女が、200万も出せないなんておかしいわよ」と。

事務所に言われたことを伝えたら、あんたの稼ぎはそんなもんじゃないでしょ。そんな事務所辞めなさい、辞めたらわかると言われて、事務所を辞めて独立しようとしたの。

最初は社長も引き留めてきた。500万でも、1000万でもと言われたけど、もう頑なに辞めようと思った。そしたら向こうが「あんたには6億貸してるから、それ返してからね」って……。

ショックなんてもんじゃなかった

意味がまったくわからなかった。確かに、舞台の初日か千秋楽に、「ここにサインして」と言われて、サインをしたことがあった。緊張してるときや疲れてるときに来て内容もよくわからないまま、「ササッとでいいから」とかね。あれはそういうことだったの？ って。

自分に対しても、情けないやら腹立たしいやらで、仕方なかった。あれだけ信じていた人に裏切られて、もうショックなんてもんじゃなかった。

どうにかならないのかと銀行に行ったら、担当のおじさんに「かわいそうにね、やられちゃったね」と言われて、「ピン子ちゃんは来たことないもんね、借りに」と言われた。ああ、やっぱりなと思ったわ。

結局裁判になって、裁判官はやっぱり和解させたいのよ。だけど私は悔しくて、和解なんて言われて思わず弁護士さんの前で号泣した。和解したけど、結局借金は2億か3億か残ってたんだもの。

つまずいたときこそ力が出る

事務所とのトラブルで、ママ（脚本家・橋田壽賀子さん）には「自分のことを管理してこなかった、あんたのせいでもあるのよ」なんて言われたの。確かにね、ちょっとおかしいなと思ったことはあったわよ。

けど、その前にママは「あんたの良いところの一つは、社長を信じてずーっと同じ事務所に所属してるとこよ」って言ってたんだから、「あんたのせいでもあるのよ！」って言い返したわよ。



（写真提供：Photo AC）

「破産したら？」と言う人もいた。ふざけんじゃないわよね。泉ピン子が破産なんか出来るかってね。

そういうときって力が出るのよ。ちょうど新しい番組の出演依頼も来て、毎月500万ぐらいはそっちのお金で何とか返済していった。そういうときのツキは、私持っているのかもしれない。タワーマンションに住みながら、その500万円を返してたんだから、あの頃の私、今思うとすごい馬力よね。

夫はこの件については一切口を出さなかった。出したら「じゃ、あんた返してくれんの？」ってなるでしょう。だけどこれも自分で蒔いた種だからね。夫とは財布を別にしてるから、全部自分でまかなった。

しかし、キャバレーを回ってたころから一緒に働いてた人に、あんなふうに裏切られるとは思ってもみなかったわ。

しょっちゅう裏切られてきた

世間を騒がせたから、ママには「『鬼（『渡る世間は鬼ばかり』）』は辞めます」と伝えた。

するとママが「あんたが悪いことをしたわけじゃないんだから、降りることはない」と言ってくれて続投することに。そこで初めて『渡る世間は鬼ばかり』の自分のギャラをみてびっくりしたの。「こんなに高かったの？ そんな私が、事務所に借金なんてあるわけないだろ！」って思った。

返済のお金が引き落とされるたびに「あんた、いい勉強代だと思いなさい」って自分に言い聞かせたわ。あれが一番大きな裏切りだった。

よく考えたら、付き人やマネージャーが代わるたびに物がなくなるなんて時期もあった。

とにかくしょっちゅう裏切られてきてんのよ。もう終わったことだから、いちいちあれこれ言わないけどさ。

桁は違うけど、正直言って、通訳にお金をだまし取られていた大谷翔平くんの気持ちがちょっと分かるのよね。だって、お金の管理までしてたら私、あんなに主演を長く張れる演技力なんか身につけることできなかったわよ。

やられちゃったもんはしょうがない。どうせもう元には戻らないんだから、じゃあ前に進むにはどうしたらいいか？ って考えるしかないよね。

※本稿は、『ピン!として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）の一部を再編集したものです。