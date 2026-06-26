6月25日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、官民ファンド「クールジャパン機構」が、統廃合に向けて検討されている件について取り上げた。

番組では毎日新聞の記事を中心に紹介。

「クールジャパン機構」とは、2013年に創設された官民ファンド。

アニメやゲーム、マンガなどの日本文化の海外への売り込みを目指すものだが、累積赤字は増え続けている。

青木理「民間企業で540億円の赤字を出したら、責任を問われますし、会社はもうないですよね。これだけの失敗をしたのだから、責任を取れとは言わないけれど……クールジャパンってアベノミクスの成長戦略って位置づけなわけでしょう？ それを何故失敗したのか、何がまずかったのかをろくに検証しないまま、今度は高市政権の積極投資による経済成長戦略で……財政支出が年間10兆円想定って。これだけ赤字で苦しい中で、こんなことやって大丈夫なのかって誰だって思いますよね」

砂山アナ「これで経済成長を促して、所謂国と地方の債務残高を40年度は170％代前半まで改善すると。今は200％を越えてますけど、それによって財政が改善されるんですよっていうのが、一応シナリオには入ってます」

青木「記事が言うように『薔薇色のシナリオ』なわけだけど……アベノミクスだって、元々はそういうものだったわけでしょう？ 財政と金融を緩和して、日本は成長するんだって言ってたけど……これだけの大失敗に終わったわけですからね……」