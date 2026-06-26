【経済指標】

＊米PCE価格指数（5月）23:00

結果 0.4％

予想 0.5％ 前回 0.4％（前月比）

結果 4.1％

予想 4.1％ 前回 3.8％（前年比）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.3％（0.2％から修正）（コア・前月比）

結果 3.4％

予想 3.4％ 前回 3.3％（コア・前年比）



＊個人所得（5月）23:00

結果 0.7％

予想 0.4％ 前回 0.0％（前月比）



＊個人支出（5月）23:00

結果 0.7％

予想 0.6％ 前回 0.4％（0.5％から修正）（前月比）



＊米GDP確報値（第1四半期）（前期比年率）21:30

結果 2.1％

予想 1.6％ 改定 1.6％

＊個人消費

結果 0.5％

予想 1.4％ 改定 1.4％

＊GDP価格指数

結果 3.6％

予想 3.5％ 改定 3.5％

＊PCEコア価格指数

結果 4.4％

予想 4.4％ 改定 4.4％



＊米新規失業保険申請件数（6月20日週）21:30

結果 21.5万人

予想 22.5万人 前回 22.7万人（22.6万人から修正）



【発言・ニュース】

＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.260％（WI：4.260％）

応札倍率 2.50倍（前回：2.52倍）



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・ＰＣＥ統計は必ずしも悪い内容ばかりではない。

・サービス部門のインフレに若干の改善が見られる。

・コアインフレは依然として高過ぎ。

・誤った方向に向かっている

・フォワードガイダンスに関するウォーシュ議長の主張に共感。

・先週のＦＯＭＣ声明の簡素化を称賛。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・インフレを目標水準に戻すための政策は適切な位置にある。

・米失業率は２０２８年までに４％まで低下する見通し。

・インフレは関税、エネルギー、ＡＩ投資が要因。

・インフレは疑いようもなく高水準。

・インフレには依然として相当なリスクが残る。



＊ルビオ米国務長官

ルビオ米国務長官は、米国はイランとの戦闘終結に向けた合意を目指しているものの、いかなる代償を払ってでも合意する考えはないと述べた。また、ホルムズ海峡で通行料が課されることは容認できないとの認識を改めて示している。



＊イラン、ホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船を攻撃

イランの革命防衛隊（ＩＲＧＣ）は本日、ホルムズ海峡のオマーン沿岸付近で、シンガポール船籍の貨物船「エバー・ラブリー」を攻撃したと伝わった。

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