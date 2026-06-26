ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１６１ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 52010.63（+161.73 +0.31%）
ナスダック 25394.70（-81.93 -0.32%）
CME日経平均先物 71500（大証終比：-1070 -1.50%）
欧州株式25日終値
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.117（-0.029）
10年債 4.390（-0.002）
30年債 4.855（+0.016）
期待インフレ率 2.212（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.388（+0.027）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.84（+1.50 +2.13%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4049.00（+40.20 +1.00%）
ビットコイン（ドル）
59503.05（-1374.55 -2.26%）
（円建・参考値）
962万6998円（-222388 -2.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52010.63（+161.73 +0.31%）
ナスダック 25394.70（-81.93 -0.32%）
CME日経平均先物 71500（大証終比：-1070 -1.50%）
欧州株式25日終値
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.117（-0.029）
10年債 4.390（-0.002）
30年債 4.855（+0.016）
期待インフレ率 2.212（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.388（+0.027）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.84（+1.50 +2.13%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4049.00（+40.20 +1.00%）
ビットコイン（ドル）
59503.05（-1374.55 -2.26%）
（円建・参考値）
962万6998円（-222388 -2.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ