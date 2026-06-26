NY株式25日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　52010.63（+161.73　+0.31%）
ナスダック　　　25394.70（-81.93　-0.32%）
CME日経平均先物　71500（大証終比：-1070　-1.50%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10529.89（+68.26　+0.65%）
独DAX　 24994.83（+254.47　+1.03%）
仏CAC40　 8431.61（+46.12　+0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.117（-0.029）
10年債　 　4.390（-0.002）
30年債　 　4.855（+0.016）
期待インフレ率　 　2.212（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.008）
英　国　　4.699（+0.015）
カナダ　　3.388（+0.027）
豪　州　　4.728（-0.034）
日　本　　2.624（-0.038）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.84（+1.50　+2.13%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4049.00（+40.20　+1.00%）

ビットコイン（ドル）
59503.05（-1374.55　-2.26%）
（円建・参考値）
962万6998円（-222388　-2.26%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ