　26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1290円安の7万1280円と急落。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては1086.34円安。出来高は1万3728枚となっている。

　TOPIX先物期近は4008ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.47ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71280　　　　 -1290　　　 13728
日経225mini 　　　　　　 71300　　　　 -1260　　　276248
TOPIX先物 　　　　　　　　4008　　　　 -17.5　　　 13102
JPX日経400先物　　　　　 36395　　　　　-160　　　　 792
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-1　　　　 475
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース