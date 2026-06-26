日経225先物：26日2時＝1290円安、7万1280円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1290円安の7万1280円と急落。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては1086.34円安。出来高は1万3728枚となっている。
TOPIX先物期近は4008ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.47ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71280 -1290 13728
日経225mini 71300 -1260 276248
TOPIX先物 4008 -17.5 13102
JPX日経400先物 36395 -160 792
グロース指数先物 683 -1 475
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4008ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.47ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71280 -1290 13728
日経225mini 71300 -1260 276248
TOPIX先物 4008 -17.5 13102
JPX日経400先物 36395 -160 792
グロース指数先物 683 -1 475
東証REIT指数先物 売買不成立
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