敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回5安打3失点の好投でチームは4-3で勝利し、大谷は8勝目（2敗）を挙げた。2回、捕手ダルトン・ラッシングが首を振って制止したものの、大谷は迷うことなくABSチャレンジを要求。判定がストライクに覆る場面があった。

2回1死二、三塁。カウント1-1からクライドラーへ低めスイーパーを投じた。際どいコースでボールの判定だった。大谷は帽子をたたいて、ABSチャレンジを要求した。

捕手のラッシングは首を振り、コースが低いとジェスチャーした。それでも大谷は自信を持って、ABSチャレンジを要求。迷うことなく貫いた。結果は低めのストライクゾーンをかすめており、ボールだった判定が覆った。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めたエリック・キャロス氏は「捕球の面での話をしましたが、チャレンジの場面についても見てみましょう。これは試合序盤の映像です。ショウヘイは『チャレンジしたい。チャレンジを…』という感じでしたが、ダルトンは『ノー』と言いました。これはその後の場面で、ショウヘイは今回は誰にも疑問を挟まれたくありませんでした。（ABSするために）自分の頭を強く叩きました」と説明。

このプレーの直前には1死満塁からラッシングが痛恨の捕逸で失点する場面があった。実況のジョー・デービス氏は「ドジャースのバッテリーはいまのところ意見が合っていません」と話した。

大谷は20日に真美子夫人の第2子出産を発表して以来、初登板となった。打っては3回無死二塁から中前適時打で自らを援護した。



（THE ANSWER編集部）