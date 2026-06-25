元NGT48川越紗彩が1st写真集のオールアザー電子版を発売「続編として楽しんでもらいたい」
2025年、自身の25歳の誕生日に、1st写真集『なんとかなるなる』(紙本＆電子版)を発売した元NGT48の川越紗彩さん。撮影地となったインドネシア・バリの開放的な雰囲気の中で、後ろがハート型になった黒ランジェリーや、透け感のあるピンクランジェリーのバックショットにも初挑戦。これまで見せたことのない大胆な肌見せが話題を呼び、SNS上でも「おっふ」とコメントされて大きな反響を集めた。
【写真】1st写真集のオールアザーカットの電子版の先行カットがSNSで万バズ。今の心境を語った
そんな1st写真集の反響を受け、オールアザーカットで構成されたデジタル写真集『なんとかなるかも』が発売された。「2万枚にも及ぶアザーカットを世に出さないのはもったいない」という川越紗彩さん自身の想いから実現した本作。1st写真集では掲載を見送ったカットの中から、「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆な写真を本人自らセレクトした。
収録されているのは、バックショットを中心としたランジェリー＆水着カットの数々。1st写真集以上にグラビア色を強めた内容となっており、全81ページの大ボリュームで構成されている。
発売直後から反響は大きく、DMM写真集デイリーランキングで第5位を獲得。先行カットが掲載されたX(旧Twitter)の『本日のグラビア』では46万インプレッション・8906いいね、『美少女大図鑑』では63万インプレッション・5565いいね(6月17日現在)を記録するなど、大きな話題となっている。
表紙に選ばれたのは、アイドル時代のペンライトカラーである水色のランジェリー姿で見せる自然体な表情。黒ランジェリーを採用した1st写真集とは対照的に、さわやかで柔らかな雰囲気が印象的な一枚となっている。
また、『なんとかなるかも』のタイトル文字は、1st写真集『なんとかなるなる』に続き川越紗彩さんの直筆。こちらもペンライトカラーでもあるオレンジで書かれており、表紙の水色との組み合わせにも本人のこだわりが込められている。
今回は、話題のオールアザーカット版デジタル写真集『なんとかなるかも』について、タイトルに込めた想い、制作秘話、そして今後の活動について話を聞いた。
■「ほぼ水着とランジェリーだけで構成されているのも大きな見どころ」
――まずは、オールアザーカット版デジタル写真集の発売が決まった時のお気持ちを教えてください。
昨年10月14日に1st写真集を発売して、同時に電子版も発売させていただいたんですけど、こうして未公開カットだけで構成されたオールアザー版を出せるとは思っていなかったので、本当にうれしかったです。
――今回のタイトルは『なんとかなるかも』。1st写真集は『なんとかなるなる』でしたが、このタイトルに決めた理由を教えてください。
やっぱり1st写真集と何かしらつながりを持たせたいという想いがありました。『なんとかなるなる』の語尾だけ変えて『なんとかなるかも』にしたら、「第2弾だ！」という感じが伝わるかなと思って決めました。
――このタイトルに込めた想いを教えてください。
格好つけたタイトルにはしたくなくて、見た人に「なんだこれ？」って思ってもらいたかったんです。だからあえて似たようなタイトルにして、語尾だけ変えた『なんとかなるかも』にしました。ファンの皆さんに「さあやらしい！」と思われているはずです(笑)。
――以前のインタビューで、「なんとかなるでしょ」という気持ちで人生を乗り切ってきたと話されていましたね。
そうですね。これまでの人生を振り返ると、なんだかんだで本当になんとかなってきたので、そのポジティブな気持ちを皆さんとも共有したいなと思って、このタイトルにしました。
――今回の『なんとかなるかも』はタイトル文字がオレンジで、表紙は水色ですね。
お気づきの方も多いと思うんですけど、アイドル時代のサイリウムカラーが水色とオレンジだったんです。ファンの皆さんが表紙を見た時に、「やっぱりさあやは水色とオレンジが似合うね」と思ってもらえたらうれしいなと思って、この組み合わせにしました。
――今回のオールアザーカット版デジタル写真集は、1st写真集と表紙の雰囲気も大きく変わっています。この写真を表紙に選んだ理由を教えてください。
1st写真集は黒のランジェリーに大きなリボンで、大人っぽさの中に小悪魔っぽいかわいさもある表紙だったんですけど、今回はデジタル版ということで、さわやかさや涼しげな雰囲気を意識した衣装を選びました。
――今回も川越紗彩さん自身が写真をセレクトされたそうですが、ポイントはどんなところですか？
1st写真集で悩みに悩んで掲載しなかったカットをたくさん入れました。大人っぽい衣装や表情のカットを多く取り入れているのがポイントです。ほぼ水着とランジェリーだけで構成されているのも大きな見どころだと思います。
■「撮り方や構図が全然違うので、実際に見ていただくと全く別の作品に感じてもらえる」
――アザー版と言いながらも、新しいデジタル写真集という印象です。
衣装は同じなんですけど、撮り方や構図が全然違うので、実際に見ていただくと全く別の作品に感じてもらえると思います。どなたでも楽しめる内容になっています。
――今回のオールアザー版で、ご自身でも大胆だなと思うショットはありますか？
やっぱりバックショットですね。ハートのランジェリーのカットなんですけど、1st写真集にも掲載したものとは違う角度の写真を収録しているので、そこが一番かなと思います。
――1st写真集発売時にインスタでもかなり話題になった衣装も今回もたくさん収録されているんですか？
ピンクのランジェリーが話題になりまして、もたくさん入れさせていただきました。
――あと、ちょこんと座っている黒い衣装の”ちょこんとさあや”も載ってますか？
もちろん載っています。”ちょこんとさあや”もすごい人気で、入れさせていただきました。
――1st写真集同様、川越紗彩さんが生み出した動物キャラクターも登場していますか？
はい。『なんとかなるなる』に続いて、「うさーや」「べあーや」「ねーやん」「とらーや」「ぞーやん」のイラストを描いて掲載しています。コメントも書いているので、ぜひ見ていただきたいです。
――今回のオールアザー版は、どんなふうに見てほしいですか？
まず『なんとかなるなる』を見ていただいて、その続編として楽しんでもらえたらうれしいです。比較というわけではないんですけど、両方見比べながら楽しんでいただけたらと思います。
――昨年10月14日の発売から8カ月経っても、こうしてアザー版が発売されて盛り上がっているのはすごいことですね。
本当に皆さんが1st写真集をたくさん手に取ってくださったおかげなので、感謝しかないです。
――『なんとかなる』シリーズは今後も展開していくのでしょうか？
今、『なんとかなるなる』と連動した楽曲の作詞・作曲に挑戦しています。ほぼ完成に近づいていて、今年の誕生日までには皆さんの前で披露したいと思っています。ほかにも、もしかしたらいろいろあるかもしれません(笑)。
――最近の活動について教えてください。
直近では初めて演技に挑戦したドラマの舞台挨拶を、お世話になった新潟でさせていただきました。ファンの皆さんと交流できて本当にうれしかったです。
最近はアーティストさんやタレントさんへのインタビュー、レポーターのお仕事もさせていただいていて、お話を伺う中で自分自身も学ぶことが多く、とてもやりがいを感じています。
また、先日はファッションショーでランウェイも歩かせていただきました。ずっと憧れていたお仕事だったので実現できてうれしかったですし、今後もいろいろなステージでランウェイを歩けるよう頑張りたいと思っています。
――初めてのランウェイはいかがでしたか？
周りは経験豊富な方ばかりだったので、見せ方が本当に上手だなと思いました。私は初めてだったんですけど、不安や緊張よりも楽しさの方が大きかったです。
――今年も残り半年ほどですが、下半期に挑戦したいことはありますか？
ファッション関係のお仕事をもっとやりたいですし、ブランドさんとのコラボにも挑戦したいです。「うさーや」というキャラクターもいるので、何か一緒に展開できたらいいなと思っています。もちろん、またランウェイも歩きたいです。
――夏に向けて決まっているお仕事はありますか？
実はビーチサンダルのブランドさんとのコラボが決まっています。川越紗彩プロデュースで、「うさーや」をデザインに取り入れたものなんですけど、もう完成していて、あとは最終調整の段階です。皆さんに手に取っていただけるのが今から楽しみです。
――1st写真集がここまで大きな展開を見せている今の状況をどう感じていますか？
最初は写真集を出すかどうか迷っていたくらいだったんです。でも結果的にたくさんの方に見ていただけて、反響もいただけて、本当に出してよかったなと思っています。
オールアザー版も発売するか迷ったんですけど、SNSでたくさん反響をいただいて、やっぱり出してよかったなと思いましたし、今後のお仕事にもつなげていけたらと思っています。
――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。
いつも応援してくださるファンの皆さん、本当にありがとうございます。
オールアザー版の発売を発表した時も、皆さんが一番に喜んでくださって、発売日に日付が変わった瞬間に「すごく良かったよ」と報告してくださったのが本当にうれしかったです。
私は皆さんの喜ぶ姿が見たくて活動している部分も大きいので、これからも一緒に楽しいことをたくさんできたらと思っています。
これからも末永くよろしくお願いします。
【川越紗彩コメント】
この度、1st写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！
『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、
ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！
『なんとかなるかも』も、たくさんの方に愛していただけますように！
撮影･取材･文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
そんな1st写真集の反響を受け、オールアザーカットで構成されたデジタル写真集『なんとかなるかも』が発売された。「2万枚にも及ぶアザーカットを世に出さないのはもったいない」という川越紗彩さん自身の想いから実現した本作。1st写真集では掲載を見送ったカットの中から、「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆な写真を本人自らセレクトした。
収録されているのは、バックショットを中心としたランジェリー＆水着カットの数々。1st写真集以上にグラビア色を強めた内容となっており、全81ページの大ボリュームで構成されている。
発売直後から反響は大きく、DMM写真集デイリーランキングで第5位を獲得。先行カットが掲載されたX(旧Twitter)の『本日のグラビア』では46万インプレッション・8906いいね、『美少女大図鑑』では63万インプレッション・5565いいね(6月17日現在)を記録するなど、大きな話題となっている。
表紙に選ばれたのは、アイドル時代のペンライトカラーである水色のランジェリー姿で見せる自然体な表情。黒ランジェリーを採用した1st写真集とは対照的に、さわやかで柔らかな雰囲気が印象的な一枚となっている。
また、『なんとかなるかも』のタイトル文字は、1st写真集『なんとかなるなる』に続き川越紗彩さんの直筆。こちらもペンライトカラーでもあるオレンジで書かれており、表紙の水色との組み合わせにも本人のこだわりが込められている。
今回は、話題のオールアザーカット版デジタル写真集『なんとかなるかも』について、タイトルに込めた想い、制作秘話、そして今後の活動について話を聞いた。
■「ほぼ水着とランジェリーだけで構成されているのも大きな見どころ」
――まずは、オールアザーカット版デジタル写真集の発売が決まった時のお気持ちを教えてください。
昨年10月14日に1st写真集を発売して、同時に電子版も発売させていただいたんですけど、こうして未公開カットだけで構成されたオールアザー版を出せるとは思っていなかったので、本当にうれしかったです。
――今回のタイトルは『なんとかなるかも』。1st写真集は『なんとかなるなる』でしたが、このタイトルに決めた理由を教えてください。
やっぱり1st写真集と何かしらつながりを持たせたいという想いがありました。『なんとかなるなる』の語尾だけ変えて『なんとかなるかも』にしたら、「第2弾だ！」という感じが伝わるかなと思って決めました。
――このタイトルに込めた想いを教えてください。
格好つけたタイトルにはしたくなくて、見た人に「なんだこれ？」って思ってもらいたかったんです。だからあえて似たようなタイトルにして、語尾だけ変えた『なんとかなるかも』にしました。ファンの皆さんに「さあやらしい！」と思われているはずです(笑)。
――以前のインタビューで、「なんとかなるでしょ」という気持ちで人生を乗り切ってきたと話されていましたね。
そうですね。これまでの人生を振り返ると、なんだかんだで本当になんとかなってきたので、そのポジティブな気持ちを皆さんとも共有したいなと思って、このタイトルにしました。
――今回の『なんとかなるかも』はタイトル文字がオレンジで、表紙は水色ですね。
お気づきの方も多いと思うんですけど、アイドル時代のサイリウムカラーが水色とオレンジだったんです。ファンの皆さんが表紙を見た時に、「やっぱりさあやは水色とオレンジが似合うね」と思ってもらえたらうれしいなと思って、この組み合わせにしました。
――今回のオールアザーカット版デジタル写真集は、1st写真集と表紙の雰囲気も大きく変わっています。この写真を表紙に選んだ理由を教えてください。
1st写真集は黒のランジェリーに大きなリボンで、大人っぽさの中に小悪魔っぽいかわいさもある表紙だったんですけど、今回はデジタル版ということで、さわやかさや涼しげな雰囲気を意識した衣装を選びました。
――今回も川越紗彩さん自身が写真をセレクトされたそうですが、ポイントはどんなところですか？
1st写真集で悩みに悩んで掲載しなかったカットをたくさん入れました。大人っぽい衣装や表情のカットを多く取り入れているのがポイントです。ほぼ水着とランジェリーだけで構成されているのも大きな見どころだと思います。
■「撮り方や構図が全然違うので、実際に見ていただくと全く別の作品に感じてもらえる」
――アザー版と言いながらも、新しいデジタル写真集という印象です。
衣装は同じなんですけど、撮り方や構図が全然違うので、実際に見ていただくと全く別の作品に感じてもらえると思います。どなたでも楽しめる内容になっています。
――今回のオールアザー版で、ご自身でも大胆だなと思うショットはありますか？
やっぱりバックショットですね。ハートのランジェリーのカットなんですけど、1st写真集にも掲載したものとは違う角度の写真を収録しているので、そこが一番かなと思います。
――1st写真集発売時にインスタでもかなり話題になった衣装も今回もたくさん収録されているんですか？
ピンクのランジェリーが話題になりまして、もたくさん入れさせていただきました。
――あと、ちょこんと座っている黒い衣装の”ちょこんとさあや”も載ってますか？
もちろん載っています。”ちょこんとさあや”もすごい人気で、入れさせていただきました。
――1st写真集同様、川越紗彩さんが生み出した動物キャラクターも登場していますか？
はい。『なんとかなるなる』に続いて、「うさーや」「べあーや」「ねーやん」「とらーや」「ぞーやん」のイラストを描いて掲載しています。コメントも書いているので、ぜひ見ていただきたいです。
――今回のオールアザー版は、どんなふうに見てほしいですか？
まず『なんとかなるなる』を見ていただいて、その続編として楽しんでもらえたらうれしいです。比較というわけではないんですけど、両方見比べながら楽しんでいただけたらと思います。
――昨年10月14日の発売から8カ月経っても、こうしてアザー版が発売されて盛り上がっているのはすごいことですね。
本当に皆さんが1st写真集をたくさん手に取ってくださったおかげなので、感謝しかないです。
――『なんとかなる』シリーズは今後も展開していくのでしょうか？
今、『なんとかなるなる』と連動した楽曲の作詞・作曲に挑戦しています。ほぼ完成に近づいていて、今年の誕生日までには皆さんの前で披露したいと思っています。ほかにも、もしかしたらいろいろあるかもしれません(笑)。
――最近の活動について教えてください。
直近では初めて演技に挑戦したドラマの舞台挨拶を、お世話になった新潟でさせていただきました。ファンの皆さんと交流できて本当にうれしかったです。
最近はアーティストさんやタレントさんへのインタビュー、レポーターのお仕事もさせていただいていて、お話を伺う中で自分自身も学ぶことが多く、とてもやりがいを感じています。
また、先日はファッションショーでランウェイも歩かせていただきました。ずっと憧れていたお仕事だったので実現できてうれしかったですし、今後もいろいろなステージでランウェイを歩けるよう頑張りたいと思っています。
――初めてのランウェイはいかがでしたか？
周りは経験豊富な方ばかりだったので、見せ方が本当に上手だなと思いました。私は初めてだったんですけど、不安や緊張よりも楽しさの方が大きかったです。
――今年も残り半年ほどですが、下半期に挑戦したいことはありますか？
ファッション関係のお仕事をもっとやりたいですし、ブランドさんとのコラボにも挑戦したいです。「うさーや」というキャラクターもいるので、何か一緒に展開できたらいいなと思っています。もちろん、またランウェイも歩きたいです。
――夏に向けて決まっているお仕事はありますか？
実はビーチサンダルのブランドさんとのコラボが決まっています。川越紗彩プロデュースで、「うさーや」をデザインに取り入れたものなんですけど、もう完成していて、あとは最終調整の段階です。皆さんに手に取っていただけるのが今から楽しみです。
――1st写真集がここまで大きな展開を見せている今の状況をどう感じていますか？
最初は写真集を出すかどうか迷っていたくらいだったんです。でも結果的にたくさんの方に見ていただけて、反響もいただけて、本当に出してよかったなと思っています。
オールアザー版も発売するか迷ったんですけど、SNSでたくさん反響をいただいて、やっぱり出してよかったなと思いましたし、今後のお仕事にもつなげていけたらと思っています。
――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。
いつも応援してくださるファンの皆さん、本当にありがとうございます。
オールアザー版の発売を発表した時も、皆さんが一番に喜んでくださって、発売日に日付が変わった瞬間に「すごく良かったよ」と報告してくださったのが本当にうれしかったです。
私は皆さんの喜ぶ姿が見たくて活動している部分も大きいので、これからも一緒に楽しいことをたくさんできたらと思っています。
これからも末永くよろしくお願いします。
【川越紗彩コメント】
この度、1st写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！
『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、
ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！
『なんとかなるかも』も、たくさんの方に愛していただけますように！
撮影･取材･文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。