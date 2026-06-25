楽天は延長戦の末にハヤテに敗れる

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が24日に4試合行われた。ロッテは中日に4-6で敗れた。ロッテ先発の西野勇士投手は、2回に森駿太内野手の3号2ラン、4回に石橋康太捕手の4号ソロを被弾。5、6回は3者凡退に抑えたが、6回3失点で降板した。打線は3回にスティベン・アセベド外野手の適時二塁打、5回に石垣勝海内野手の押し出し四球で1点差に迫った。しかし、2番手の石垣元気投手が2回3失点と崩れ、再びリードを広げられる。8回に山崎剛内野手の適時二塁打などで2点を返したが、あと一歩及ばずロッテは3連敗を喫した。

オリックスは西武に4-1で勝利した。初回に内藤鵬内野手の適時打で1点を先制。4回には堀柊那捕手、森友哉捕手、香月一也内野手の適時打で3点を追加した。先発の宮國凌空投手は4回3安打無失点と好投を見せた。2番手の山岡泰輔投手は2回を無失点でつなぎ、7回は平野佳寿投手が無死一、三塁のピンチを無失点で切り抜けた。9回にマシュー投手が牧野翔矢捕手に1号ソロを浴びたが、リードは譲らなかった。敗れた西武は杉山遙希投手が5回4失点（自責点3）。打線は計10安打を放つも1得点にとどまり、連敗となった。

日本ハムは8-7で広島に勝利した。初回に有薗直輝内野手の3号2ランで先制すると、3回にも敵失などで計3点を追加した。しかし、先発の有原航平投手は、5回に仲田侑仁内野手の適時打で同点に追いつかれるなど、5回5失点と苦しんだ。2番手の浅利太門投手も、7回に仲田の適時二塁打で2点の勝ち越しを許した。それでも打線は7回に宮崎一樹外野手、柴田獅子投手の連続適時打で逆転に成功。8回を山城航太郎投手、9回を河野竜生投手が無失点で締めた。郡司裕也捕手、宮崎は2安打を放ち勝利に貢献した。

楽天は延長10回の末に、1-3でハヤテ静岡に敗れた。先発のロアンシー・コントレラス投手は、6回に仲村来唯也内野手の2号ソロで失点したものの、7回2安打6奪三振1失点の快投を披露した。打線は4回、宗山塁内野手の安打などで好機を作り、相手の悪送球の間に1点を先制。しかし、5回以降はハヤテ静岡の先発・代木大和投手の前に沈黙し、延長戦に突入した。10回にマウンドに上がった中沢匠磨投手が適時打や味方の失策で2点を勝ち越されると、その裏の攻撃は無得点に終わり試合終了となった。なお、楽天の繁永晟内野手は2安打をマークした。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）