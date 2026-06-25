「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

大谷翔平投手が昨季までチームメートだった左腕・バンダと対戦した。

七回無死。カウント３−１から内角低めを見逃して一塁へ歩こうとしたが、ストライク判定にＡＢＳチャンレンジをして失敗。フルカウントになった。

さらに続く外角低めを見逃してボール判定だったが、今度はツインズがＡＢＳチャンレンジ。これがストライク判定となり見逃し三振となった。

バンダはキャンプ前の今年２月、ロートベット捕手を再獲得したことに伴い４０人枠から外れるＤＦＡの措置が取られた。

バンダは２４年５月にガーディアンズからトレードでドジャースへ移籍。昨季はチーム最多の７１登板のフル回転で５勝１敗１２ホールド、防御率３・１８をマーク。ワールドシリーズでは精彩を欠いたが、ポストシーズンでも７試合に登板した。

２４年９月には自身の投球に納得がいかず、左手を物にぶつけて骨折したこともあったが、ファンからの人気が絶大。登板時の本拠地の声援はチーム屈指だった。さらにポケモンが大好きだったことで日本のファンからも馴染み深い選手として知られていた。

今季から加入したツインズではここまで３６試合で防御率４・２２を記録している。

投打同時出場となった大谷は、初回の第１打席は初球を打って右直。１−３の三回は無死二塁から中前へ適時打。９日・パイレーツ戦以来、自身１２試合ぶりの適時打を放った。四回は空振り三振に倒れていた。