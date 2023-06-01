クロアチア戦から一転、イングランドの攻撃陣が沈黙 ガーナでは試合前にハリー・ケインを止めると語った呪術師に脚光
2026W杯、グループL第2節イングランド代表対ガーナ代表の一戦は0-0のスコアレスドローに終わった。
優勝候補の一角であるイングランドは初戦クロアチアと対戦し、4-2と快勝を収めた。続くガーナ戦でもゴールショーに期待が集まったが、まさかの沈黙。19本のシュートを記録しながらも、オンターゲットはわずか4本。ゴール前での精度に課題が残るゲームとなった。
そんなイングランドの攻撃を耐え見事勝ち点1を獲得したガーナだが、母国ではある人物が今回のドローに貢献したと注目が集まっている。
「今はハリー・ケイン対策に取り組んでいる。以前にも実力を示したことがあるので、今回も彼を止めるにはどうすればいいのかは分かっている。私の予想は当たると有名なんだ」
「ただ、彼に重傷を負わせるわけではない。ガーナに対する彼の攻撃を阻止できるだけのダメージを与えればいいのです。私はガーナのために仕事をまっとうします」
ボンサムさんは2014年W杯でのクリスティアーノ・ロナウドの膝の怪我について、自身が影響を及ぼしたと語っている。当時のロナウドは痛みを押してW杯に出場したが、その影響もあってか絶不調。チームもグループステージで姿を消している。
今回ケインが負傷することはなかったものの、フルタイムでオンターゲットはわずか1本と厳しい結果に終わっている。