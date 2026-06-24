タレントのギャル曽根が、6月22日放送の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）に出演した。ただ、そこで見せた大食いパフォーマンスが視聴者の不評を買っている。

「番組の名物企画『ギャル曽根VSチャレンジグルメ』で、ギャル曽根さんは総重量3キロ超えの串盛りつきチャーハンに挑戦しました。いつもは、曽根さんがチャレンジャーへ話を振ることが多いのですが、今回は『真剣にいかせてください』と話し、そのまま食べ続けたのです。4月27日の放送回で、お笑いコンビ・カゲヤマの益田康平さんに負けたことが悔しかったようですね」（芸能記者）

ただ、X上では

《ギャル曽根さんの大食い見るのも毎回同じで飽きました、どれだけたべるんでしょう》

《ギャル曽根いい加減飽きたな…40歳でギャルでもねえし、曽根でもねえし…》

と、批判的な声があがってしまった。

「同企画で挑戦するメニューは大体3〜4キロ程度が多く、一般のお客さんに向けてもチャレンジメニューとして提供されているものです。

ギャル曽根さんにとっては “食べられて当然” の量ではあるでしょう。そのため、毎回定番の流れがあり、絵面が代わり映えしないという問題があります。そうなると、やはり大食い企画そのものが限界を迎えつつあるのかもしれません」（同）

大食い企画は、テレビのバラエティ番組だけでなく、YouTubeでも動画が多数投稿されている。ただ、近年は負の部分がフォーカスされがちだ。

「双子の大食い姉妹YouTuberとして知られるはらぺこツインズさんは、2025年12月、姉妹で長年にわたってうつ病を患っていると報告しました。現在も動画をコンスタントに公開していますが、以前と同じ目線では見られないといった声も聞かれます。

2025年12月には、別の大食い系YouTuberが、食べ物を吐き出しているように見えると炎上。その後、「限界を感じた」と活動休止を発表しました。 大食い企画には、こうした負の側面が取りざたされることも多いですね」（同）

大食い企画そのものが飽和状態にあり、視聴者に飽きられつつあるのは確かかもしれない。