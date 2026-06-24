中国で先月、日本人2人がレアアース磁石を無許可で輸出したとして、当局に拘束されていたことが分かりました。北京から中継です。

中国外務省は、先ほど行われた会見で「日本政府は、国民と企業に中国の法令を守るように教育すべきだ」とクギを刺しました。

外務省報道官

「日本人2人は中国の法律違反で中国当局に法的に拘束された。強調したいのは、日本政府は、中国に在住する日本国民や企業に対し、中国の法律・規則を順守するよう教育し、注意喚起すべきだ」

この事件は、先月、中国東北部の大連で、日本の大手電機メーカーの日本人男性社員2人が、レアアース磁石を含む製品を無許可で日本に輸出した疑いで拘束されたものです。

日本政府関係者によりますと、2人は中国国内で、レアアース磁石を製品に埋め込む加工をした上で輸出し、日本でレアアース磁石だけを取り外した疑いがあるということです。

中国政府関係者は、「日本へのレアアースの密輸出をずっとマークしていた。高市政権への経済的な圧力を強めているということだ」と指摘しました。

今回の事件は冷え込む両国の関係に、さらにマイナスの影響を与えることになりそうです。