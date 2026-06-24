「SNSに載せるのは神経を疑う」医師が炎上ナース事件を一刀両断、これが医療現場の現実だ
ひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「仕事中の誕生日会で即クビ！？炎上ナース事件から見る「日本の異常な潔癖社会」と最新SNSの罠。」を公開した。動画では、集中治療室（CCU）で女性看護師たちが誕生日パーティーを開きSNSで炎上した事件を取り上げ、医療現場の実態やSNSの危険性、さらに日本の労働環境に蔓延する問題点について持論を展開している。
ひかつ先生は動画の冒頭で、勤務時間中のパーティーは言語道断としつつも、休憩時間中であればナースステーションでケーキを食べること自体は「しばしばある」と明かした。さらに、ICUとCCUの違いを説明し、CCUではある程度緩和された環境であると指摘。一方で、個人情報が映り込むリスクを挙げ、「SNSに載せるのは神経を疑う」と強く批判した。
また、指定された時間内に写真を投稿しなければならない最新SNSアプリの流行が背景にある可能性に言及し、「やめた方がいい」と安易な投稿へ警鐘を鳴らした。さらに話題は日本の社会構造にも及び、現代を「無能な人に優しすぎる社会」と斬り捨てた。真面目だが仕事ができない人よりも、多少不真面目でも結果を出せる人が評価されるべきだと主張。「頑張っている感を出す」ことばかりが重視される日本の風潮に疑問を呈した。
最後に、SNSの使い方を見直すよう注意喚起するとともに、仕事において何より重要なのは結果を出すことだと強調。単なる炎上事件の批判にとどまらず、現代社会の評価軸そのものに一石を投じる内容となっている。
ひかつ先生は動画の冒頭で、勤務時間中のパーティーは言語道断としつつも、休憩時間中であればナースステーションでケーキを食べること自体は「しばしばある」と明かした。さらに、ICUとCCUの違いを説明し、CCUではある程度緩和された環境であると指摘。一方で、個人情報が映り込むリスクを挙げ、「SNSに載せるのは神経を疑う」と強く批判した。
また、指定された時間内に写真を投稿しなければならない最新SNSアプリの流行が背景にある可能性に言及し、「やめた方がいい」と安易な投稿へ警鐘を鳴らした。さらに話題は日本の社会構造にも及び、現代を「無能な人に優しすぎる社会」と斬り捨てた。真面目だが仕事ができない人よりも、多少不真面目でも結果を出せる人が評価されるべきだと主張。「頑張っている感を出す」ことばかりが重視される日本の風潮に疑問を呈した。
最後に、SNSの使い方を見直すよう注意喚起するとともに、仕事において何より重要なのは結果を出すことだと強調。単なる炎上事件の批判にとどまらず、現代社会の評価軸そのものに一石を投じる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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