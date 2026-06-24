鹿児島県では線状降水帯が発生し、浸水被害があいつぎました。薩摩川内市では住宅街が浸水し、逃げ遅れた住民たちがボートで救助されました。

（記者）「住宅に取り残された住民を救助に向かいます」

薩摩川内市永利町では、川や側溝から水があふれ、住宅街が浸水しました。

茶色の濁った水で川のようになったところもありました。

ゴムボートで救助

消防がゴムボートで家々を回り、取り残された人たちを救助しました。

（記者）「ボートで住民が助けられている赤ちゃんもいます…」

救助活動の間も雨は降り続け、水が浸かっていない場所までたどり着くと助けだされた家族は、ほっとした表情を浮かべていました。

（救助された人）「家の中まで浸っています。腰ぐらいまで」

「家の周りは川状態…」

こちらの女性は、夫と生後3か月の子どもと救助されました。

（救助された人）「気づいたら雨がすごくて、隣の川が氾濫して避難しようと思ったが、家の周りも川状態で流れも速くて。とても避難できる状況ではなかった」

救助された人たちは、避難所などに向かったということです。

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