東京地検特捜部が捜査した詐欺事件で違法な取り調べがあったとして、東京地裁は先ほど、担当した検察官を特別公務員暴行陵虐罪に問う刑事裁判を開く決定をしました。

特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判が開かれることになったのは、東京地検特捜部に所属していた検察官の堀木博司被告（57）です。

堀木被告は、太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長・生田尚之被告（52）が金融機関からおよそ22億円をだまし取った詐欺などの疑いで東京地検特捜部に逮捕・起訴された事件で、生田被告の取り調べを担当していました。

生田被告側は取り調べを受けた際に「検察庁を敵視するってことは反社や」などと侮辱されたとして、堀木被告を特別公務員暴行陵虐の疑いで東京高検に刑事告訴し、東京高検は「嫌疑不十分」で不起訴処分にしました。

生田被告側は今年4月、この不起訴処分を不服として、刑事裁判を開くよう求める付審判請求をしていましたが、東京地裁はきょう、この請求を認める決定をしました。

今後、裁判所が検察官役の弁護士を指定し、東京地裁で公判が開かれることになります。

刑事裁判が行われることになった堀木検事の取り調べは、どのようなものだったのでしょうか。JNNは、堀木被告による取り調べの様子を映した動画の一部を関係者から入手しました。

取り調べは、生田被告が逮捕された2021年5月に始まりました。逮捕容疑を否認して黙秘すると伝えた生田被告に対し、堀木被告はこう言い放ちます。

検察官 堀木博司 被告

「（黙秘）したかったらしてええ。でもな、検察庁を敵視するってことは反社や、完全に。それはわかるはずや」

黙秘を続ける生田被告に、黙秘権を否定するような発言も。

検察官 堀木博司 被告

「子どもに黙秘せいなんていわんやろ。子どもが何かしたときに『きちっと謝れ』と言うやろ。それと一緒やと思うで。ええかげんにせえよ。子どもでもそんなことせんぞ。質の悪いやくざの組長ぐらいやで。そんなことするのは」

また、生田被告と堀木被告が怒鳴りあう場面もありました。

検察官 堀木博司 被告

「ええか、生田さん、黙秘を人のせいにするな。自分で選んだんだろ」

生田尚之 被告

「してません！」

検察官 堀木博司 被告

「したやろが！」

生田尚之 被告

「してない！ひどい！」

検察官 堀木博司 被告

「人のせいにするな！」

最高検は2022年、堀木被告の取り調べで侮辱的な発言や威圧的な言動などがあったとして、「不適正」と認定しています。

詐欺の罪に問われた生田被告は今年3月、東京地裁から懲役11年を言い渡され、東京高裁に控訴しています。

地裁判決は堀木被告の取り調べについて、「不必要に相当性を欠く取り調べがあったとはいえる」と指摘した一方で、「多数の客観証拠があり、生田被告は取り調べによる自白で起訴されたわけではない」としました。

生田被告は、この刑事事件とは別に違法な取り調べで精神的な苦痛を受けたとして、国に賠償を求める訴えを東京地裁に起こしています。

国側は一連の取り調べの映像を証拠として提出していて、生田被告側は公開の法廷で再生することを求めています。

検察官の取り調べをめぐっては、大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で違法な取り調べがあったとして、検察官の田渕大輔被告（54）が特別公務員暴行陵虐の罪に問われていて、付審判初公判は7月10日に開かれる予定です。