千鳥・大悟、企画・プロデュースバラエティ『THE ONE SHOT』8.12よりディズニープラス独占配信
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のスターにて、8月12日より全8話で独占配信される。ティザー予告とティザーポスターが解禁となった。
【写真】千鳥・大悟が企画・プロデュース『THE ONE SHOT』ティザー予告
本作は日本のディズニープラス初となるオリジナルバラエティ番組。千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーとして世界へ仕掛ける本番組は、「映像」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトルだ。大悟自らが選び抜いた、M-1やキングオブコントなどの賞レースをはじめ、お笑い界の第一線で活躍する芸人“8人”が、自ら脚本・監督を務め、3ヵ月という期間の中で本気でショートフィルム制作に挑む。
課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。大悟の号令で集まった”ボケの精鋭”と言われる実力派芸人たちが、渾身のボケを際立たせるため、“いかに最高のフリをつくれるか”という、究極のお笑いプロデュースバトルを繰り広げる。
ストーリー構成、演出力、そして笑いのセンス、すべてを総動員し、たった一発のボケに魂を込める。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力が試される”前代未聞の新たな大会がここに開幕する。
予告映像では、ブラックのスーツを着こなし、エグゼクティブプロデューサーの風格を漂わせる大悟がこの新たなお笑いバトルの開幕を宣言。「芸人たるもの、1回のボケ――。これにこだわるのも大切」。そう語る大悟は、「新しい笑いの扉が開きます」と高らかに宣言、本プロジェクトへの確固たる自信をのぞかせる。
映像中には、挑戦者となる8人の芸人のシルエットも登場。果たして誰が、どんなONE SHOTを見せてくれるのか注目だ。企画・プロデュースを務めた大悟は、「この番組が成功して、こういう面白さもあるんだということが分かれば、もっとコントとか漫才も変わる気がするんですよ。日常でめちゃくちゃおもしろいけど、笑ったらあかん、周り見たら誰も笑っていないという瞬間がみんなあると思うんです。それもおもしろの1つの武器にしてもいいんじゃないかと。そういう大会になればいいなと思います。そうなると、もっとお笑いが複雑になっちゃいますけどね。わしが撮るわけじゃないので大丈夫ですけど（笑）」と、『THE ONE SHOT』、そしてお笑いへの熱い想いを明かした。
数々の名作映画を世界に発信してきた「ディズニー」と、日本中に笑顔を届けてきた「吉本興業」のタッグだからこそ生み出せる映画級の“ショートフィルム”と“笑い”のコントラスト。そして、両者だからこそ実現した、これまでのお笑い番組や賞レースの常識を覆す、圧倒的な熱量と制作スケールを注ぎ込んだ究極のフォーマットである『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）。
“笑い”を競うだけではない、世界基準の“映像作品”で視聴者を魅了する、誰も見たことのないエンターテイメントの担い手として、大悟が世界へ向けてお笑い界の新たな扉を開く。
『THE ONE SHOT』はディズニープラス スターにて8月12日より独占配信（全8話）。
【写真】千鳥・大悟が企画・プロデュース『THE ONE SHOT』ティザー予告
本作は日本のディズニープラス初となるオリジナルバラエティ番組。千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーとして世界へ仕掛ける本番組は、「映像」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトルだ。大悟自らが選び抜いた、M-1やキングオブコントなどの賞レースをはじめ、お笑い界の第一線で活躍する芸人“8人”が、自ら脚本・監督を務め、3ヵ月という期間の中で本気でショートフィルム制作に挑む。
ストーリー構成、演出力、そして笑いのセンス、すべてを総動員し、たった一発のボケに魂を込める。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力が試される”前代未聞の新たな大会がここに開幕する。
予告映像では、ブラックのスーツを着こなし、エグゼクティブプロデューサーの風格を漂わせる大悟がこの新たなお笑いバトルの開幕を宣言。「芸人たるもの、1回のボケ――。これにこだわるのも大切」。そう語る大悟は、「新しい笑いの扉が開きます」と高らかに宣言、本プロジェクトへの確固たる自信をのぞかせる。
映像中には、挑戦者となる8人の芸人のシルエットも登場。果たして誰が、どんなONE SHOTを見せてくれるのか注目だ。企画・プロデュースを務めた大悟は、「この番組が成功して、こういう面白さもあるんだということが分かれば、もっとコントとか漫才も変わる気がするんですよ。日常でめちゃくちゃおもしろいけど、笑ったらあかん、周り見たら誰も笑っていないという瞬間がみんなあると思うんです。それもおもしろの1つの武器にしてもいいんじゃないかと。そういう大会になればいいなと思います。そうなると、もっとお笑いが複雑になっちゃいますけどね。わしが撮るわけじゃないので大丈夫ですけど（笑）」と、『THE ONE SHOT』、そしてお笑いへの熱い想いを明かした。
数々の名作映画を世界に発信してきた「ディズニー」と、日本中に笑顔を届けてきた「吉本興業」のタッグだからこそ生み出せる映画級の“ショートフィルム”と“笑い”のコントラスト。そして、両者だからこそ実現した、これまでのお笑い番組や賞レースの常識を覆す、圧倒的な熱量と制作スケールを注ぎ込んだ究極のフォーマットである『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）。
“笑い”を競うだけではない、世界基準の“映像作品”で視聴者を魅了する、誰も見たことのないエンターテイメントの担い手として、大悟が世界へ向けてお笑い界の新たな扉を開く。
『THE ONE SHOT』はディズニープラス スターにて8月12日より独占配信（全8話）。