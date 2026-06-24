M！LK佐野勇斗、“サービスタイム”に報道陣のシャッター止まらず 新CMは「めちゃビジュいいじゃん」
M！LKの佐野勇斗が、ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任。24日に都内にて就任式が行われ、長年愛用しているというドクターシーラボ（R）の商品を大いにアピールした。
【写真】佐野勇斗、滅＆爆裂ポーズを次々披露！
佐野は、「ドクターシーラボ（R）は10代の頃から本当に使わせていただいていたので、運命的なものを感じました。すごくうれしかったです」と喜び。
10代の頃に知人から「この商品すごくいいよ！」と勧められ、ドクターシーラボ（R）のVC1000エッセンスローションを使い始めたという佐野。「香りが良かったり、僕の肌にも合っていて、使用感がとても僕好みでした。そこからずっと使わせてもらっています」と愛用している理由を語った。さらに「すごく肌が潤うんですけど、肌がべた付かず、サラッとした使用感が気に入っています。肌の透明感も上がったなと感じることが多くなって、すごくおススメです」とアピールした。
このたび、そんな佐野を起用した新TVCMも公開。「果てなき透明感」という世界観と、「LIMITLESS（限界を決めない）」という前向きで力強いメッセージを込められたCMとなっており、たくさんのビタミンCに囲まれた佐野が印象的な映像に。完成したCMを見た感想を求められると、佐野は「めちゃビジュいいじゃん」とM！LKの大ヒット曲「イイじゃん」の特徴的な振り付けを披露して会場を沸かせた。
その盛り上がりにうれしくなったようで、立て続けに「好きすぎて滅！」や「爆裂愛してる」のポーズも披露。急なサービスタイムに報道陣のカメラのシャッター音が止まらなくなり、関係者からも大きな拍手が。佐野は「拍手はやめてください（笑）！」「失礼しました！」と照れ笑いを浮かべていた。
また、商品の効果がもっと伝わるようにと、佐野が得意の書道で商品のお気に入りポイントを表現することに。達筆な文字で「透明感」と書いた佐野は、「特にこれからの季節（夏）とかは、紫外線で僕自身もくすみやすいなと感じることがあって。そんな時にビタミンＣのたくさん入っているVC1000エッセンスローションで透明感を上げていきたい」と語っていた。
新CMは、明日25日より放映開始。
【写真】佐野勇斗、滅＆爆裂ポーズを次々披露！
佐野は、「ドクターシーラボ（R）は10代の頃から本当に使わせていただいていたので、運命的なものを感じました。すごくうれしかったです」と喜び。
10代の頃に知人から「この商品すごくいいよ！」と勧められ、ドクターシーラボ（R）のVC1000エッセンスローションを使い始めたという佐野。「香りが良かったり、僕の肌にも合っていて、使用感がとても僕好みでした。そこからずっと使わせてもらっています」と愛用している理由を語った。さらに「すごく肌が潤うんですけど、肌がべた付かず、サラッとした使用感が気に入っています。肌の透明感も上がったなと感じることが多くなって、すごくおススメです」とアピールした。
その盛り上がりにうれしくなったようで、立て続けに「好きすぎて滅！」や「爆裂愛してる」のポーズも披露。急なサービスタイムに報道陣のカメラのシャッター音が止まらなくなり、関係者からも大きな拍手が。佐野は「拍手はやめてください（笑）！」「失礼しました！」と照れ笑いを浮かべていた。
また、商品の効果がもっと伝わるようにと、佐野が得意の書道で商品のお気に入りポイントを表現することに。達筆な文字で「透明感」と書いた佐野は、「特にこれからの季節（夏）とかは、紫外線で僕自身もくすみやすいなと感じることがあって。そんな時にビタミンＣのたくさん入っているVC1000エッセンスローションで透明感を上げていきたい」と語っていた。
新CMは、明日25日より放映開始。