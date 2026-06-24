『風、薫る』“直美”上坂樹里「何なのあの芋男」“最悪の出会い”に反響「恋に落ちるフラグ？」「恋の予感」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第63回）が24日に放送され、直美（上坂）の“最悪の出会い”が描かれると、ネット上には「恋に落ちるフラグ？」「恋の予感」「付き合う流れ？」などの声が相次いだ。
【写真】直美（上坂樹里）と恋の予感？ 陸軍二等軍曹の吾郎（甲斐翔真）
ある日、直美は自身が担当する患者・陣内清（細川岳）のもとに見舞人が来ていることに気付く。清の幼なじみという見舞人で陸軍二等軍曹の小川吾郎（甲斐翔真）は、差し入れとしてぼた餅を持参。まだおも湯しか食べられない清に、吾郎が「せっかく買うてきたけん、一口くらい食え」と笑顔で勧めると、直美は「一口でもダメです」と制止する。
直美がぼた餅を食べようとしていた清に注意すると、そばで見ていた吾郎が「そんなに言うことないだろ」とポツリ。すると直美は「これでも控えめです」と応じる。そして吾郎が「女ならもっと優しく言い方って…」と言い返すと、直美も負けじと「患者さんを思うのに、男も女も関係ありません」と断言し、自身は内科看護婦取締として責任があると主張する。
そして直美は、取り上げたぼた餅を吾郎に返して病室を出ていこうとする。そんな彼女の背中に吾郎が「がばい偉そうな尼さんばい」と言い放つ。そばにいた清が思わず「おい、尼さんじゃなか。看護婦たい」と注意すると、病室を出た直美は吾郎について「何なのあの芋男」とつぶやくのだった。
直美と吾郎の出会いが描かれると、ネット上には「この軍人さん、直美さんといい感じになりそうな空気ある」「最悪の出会いが後に…ってパターンか？」「恋に落ちるフラグ？」「最悪の出会い=恋の予感」「これは付き合う流れ？」といった反響が集まっていた。
【写真】直美（上坂樹里）と恋の予感？ 陸軍二等軍曹の吾郎（甲斐翔真）
ある日、直美は自身が担当する患者・陣内清（細川岳）のもとに見舞人が来ていることに気付く。清の幼なじみという見舞人で陸軍二等軍曹の小川吾郎（甲斐翔真）は、差し入れとしてぼた餅を持参。まだおも湯しか食べられない清に、吾郎が「せっかく買うてきたけん、一口くらい食え」と笑顔で勧めると、直美は「一口でもダメです」と制止する。
そして直美は、取り上げたぼた餅を吾郎に返して病室を出ていこうとする。そんな彼女の背中に吾郎が「がばい偉そうな尼さんばい」と言い放つ。そばにいた清が思わず「おい、尼さんじゃなか。看護婦たい」と注意すると、病室を出た直美は吾郎について「何なのあの芋男」とつぶやくのだった。
直美と吾郎の出会いが描かれると、ネット上には「この軍人さん、直美さんといい感じになりそうな空気ある」「最悪の出会いが後に…ってパターンか？」「恋に落ちるフラグ？」「最悪の出会い=恋の予感」「これは付き合う流れ？」といった反響が集まっていた。