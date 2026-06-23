H//PE Princessが、初めてのファンミーティング＜2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting ＞を東京・Zepp Hanedaで開催した。

Mnetの日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar：HIP POP Princess」から、2025年12月に誕生したH//PE Princessは、デビュー前から＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞や＜KCON JAPAN 2026＞など大型イベントへの出演を果たし、5月27日に1stミニアルバム『17.7』をリリース。その約1カ月後に開催された今回のファンミーティングは、H//PE Princessにとって初めてのワンマン公演となった。



会場には、H//PE Princessの初めてのステージを待ちわびたH//PY（ハピ＝H//PE Princessのファンネーム）の熱気に包まれる中、公演がスタート。暗転したステージでYSYのラップからスタートしたのは、1曲目の「Self-Introduction Cypher」だ。クールな表情で会場をあおるたびに、大歓声が上がる。その後、リノ、ドイ、ニコ、ユジュ、ココ、スジンも、次々に登場し、それぞれ個性溢れるスタイルで自らの信念や想いを、ラップに込めて披露。オープニングからH//PE Princessにしかできない、独自のスタイルでファンミーティングが幕を開けた。

続いて、1stミニアルバム『17.7』のタイトル曲としてMVのYouTube再生回数が700万を超える「Stolen」、オーディション番組でも披露され、7人バージョンで生まれ変わった「gOOd! (H//PE P ver.)」「DAISY (H//PE P ver.)」など、H//PE Princessを代表する楽曲が披露され、観客のボルテージも最高潮に達する。

そして、3曲を歌い終えたところで準備されていたのはトークコーナー。「17.7℃ RECORD」と題されたこのコーナーでは、初めてのファンミーティングにちなんで「初めての〇〇」という話題でトークを展開された。初めてのアルバム『17.7』の制作の裏話や、初めて音楽番組に出演した時に「やっとデビューするんだという実感が湧いた」というニコのエピソードや、「Stolen」のキリングポイントは「（ファンの）みんなのハートを奪える（盗める）と思います！」とスジンが伝えると、会場はさらに温かい雰囲気に。

そして、「One day」は希望が込められた楽曲であることから「H//PYとこれから叶えたい目標」について聞かれると「私はどんなに辛い時でも、H//PYのことを想うと力が出ます。だから、H//PYの皆さんも辛い時やたいへんな時には、私たちを思い出してくれたらうれしいです。お互い応援したり、力を分け合うような、そんな関係がずっと続いてほしいと思っています」とユジュはファンへの想いを伝え、YSYも「『Hip』『Pop』『H//PE』、そして『Princess』。そのすべてが今では、私たちの誇りであり、大切な名前です。

この名前に込められた想いや可能性を、これから皆さんに少しずつお見せしていきたいと思っています」と話すと、会場からは大きな拍手が巻き起こった。

最後に、ONE OK ROCK・Takaが楽曲提供し、メンバーが作詞に参加した楽曲「One day」を披露し、まさにメンバーと客席がひとつとなり、お互いの絆を確認するような雰囲気の中、公演が終了。H//PE Princessにしかできない、パフォーマンス、トークを詰め込んだ初めてのファンミーティングが幕を閉じた。

また、ファンへの想いを込めてメンバーがデザインにも携わった「H//PE Princess 1st Fanmeeting OFFICIAL GOODS」が、オンラインでも販売がスタートしたので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️＜2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting ＞

日時：2026年6月20日（土）

会場：Zepp Haneda（TOKYO） ▼セットリスト

1.Self-Introduction Cypher

2.Stolen

3.gOOd! (H//PE P ver.)

4.DAISY (H//PE P ver.)

〜TALK 「17.7℃ RECORD」

〜STOLEN H//PY STAGE

5.Hoppin’

6.One day ▼オフィシャルグッズ

H//PE Princess 1st Fanmeeting OFFICIAL GOODS

https://hiipeprincess.jp/shop?categoryKey=01KV7J2TSBZM69EG7QQPTC1QJN

◾️1stミニアルバム『17.7』

2026年5月27日（水）リリース

CD購入：https://hiippj.lnk.to/177_CD

配信：https://hiippj.lnk.to/177Pu ▼先行配信「Stolen」

https://HIIPE.lnk.to/StolenPu 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ○初回限定盤A（CD+Photo Book）

品番：WPCL-13764 3,000円（税込）

・デジパック仕様

・28Pフォトブック

・フォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）

・セルフィーフォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム） ○初回限定盤B（CD+DVD）

品番：WPZL-32284/5 4,500円（税込）

・デジパック仕様

・“17.7” Making & Behind

・12Pブックレット

・フォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）

・セルフィーフォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム） ○通常盤（CD）

品番：WPCL-13765 2,000円（税込）

・ジュエルケース仕様

・12Pブックレット

・ステッカー ※初回プレス限定

・フォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定

・セルフィーフォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定 ▼CD収録内容 ※全形態共通

1.Stolen

2.One day

3.Hoppin’

4.DAISY (H//PE P ver.)

5.gOOd! (H//PE P ver.) ▼DVD収録内容 ※初回限定盤Bのみ

“17.7” Making & Behind ▼ストア別単品購入特典

・Warner Music Store：トレカ1枚＜Warner Music Store Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：トレカ1枚＜タワーレコード Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・楽天ブックス：トレカ1枚＜楽天 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・HMV (HMV&BOOKS online 含む/一部店舗除く)：トレカ1枚＜HMV Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・セブンネットショッピング：缶バッジ（全7種よりランダム1枚）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・応援店：トレカ1枚＜応援店 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

※一部の CD ショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、直接各 CD ショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。 ▼1st Mini Album『17.7』 リリース記念 デジタルキャンペーンサイト

https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90832/ ▼1st Mini Album『17.7』 応募抽選特典 詳細

https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90831/ ▼タワーレコード渋谷 リリース記念イベント開催決定

日時 2026/5/29(金) 18:30〜

場所 タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

詳細：https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90796/