【ライブレポート】H//PE Princess、初のファンミーティング開催。「『Hip』『Pop』『H//PE』そして『Princess』。そのすべてが私たちの誇りであり、大切な名前」
H//PE Princessが、初めてのファンミーティング＜2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting ＞を東京・Zepp Hanedaで開催した。
Mnetの日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar：HIP POP Princess」から、2025年12月に誕生したH//PE Princessは、デビュー前から＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞や＜KCON JAPAN 2026＞など大型イベントへの出演を果たし、5月27日に1stミニアルバム『17.7』をリリース。その約1カ月後に開催された今回のファンミーティングは、H//PE Princessにとって初めてのワンマン公演となった。
会場には、H//PE Princessの初めてのステージを待ちわびたH//PY（ハピ＝H//PE Princessのファンネーム）の熱気に包まれる中、公演がスタート。暗転したステージでYSYのラップからスタートしたのは、1曲目の「Self-Introduction Cypher」だ。クールな表情で会場をあおるたびに、大歓声が上がる。その後、リノ、ドイ、ニコ、ユジュ、ココ、スジンも、次々に登場し、それぞれ個性溢れるスタイルで自らの信念や想いを、ラップに込めて披露。オープニングからH//PE Princessにしかできない、独自のスタイルでファンミーティングが幕を開けた。
続いて、1stミニアルバム『17.7』のタイトル曲としてMVのYouTube再生回数が700万を超える「Stolen」、オーディション番組でも披露され、7人バージョンで生まれ変わった「gOOd! (H//PE P ver.)」「DAISY (H//PE P ver.)」など、H//PE Princessを代表する楽曲が披露され、観客のボルテージも最高潮に達する。
そして、3曲を歌い終えたところで準備されていたのはトークコーナー。「17.7℃ RECORD」と題されたこのコーナーでは、初めてのファンミーティングにちなんで「初めての〇〇」という話題でトークを展開された。初めてのアルバム『17.7』の制作の裏話や、初めて音楽番組に出演した時に「やっとデビューするんだという実感が湧いた」というニコのエピソードや、「Stolen」のキリングポイントは「（ファンの）みんなのハートを奪える（盗める）と思います！」とスジンが伝えると、会場はさらに温かい雰囲気に。
そして、「One day」は希望が込められた楽曲であることから「H//PYとこれから叶えたい目標」について聞かれると「私はどんなに辛い時でも、H//PYのことを想うと力が出ます。だから、H//PYの皆さんも辛い時やたいへんな時には、私たちを思い出してくれたらうれしいです。お互い応援したり、力を分け合うような、そんな関係がずっと続いてほしいと思っています」とユジュはファンへの想いを伝え、YSYも「『Hip』『Pop』『H//PE』、そして『Princess』。そのすべてが今では、私たちの誇りであり、大切な名前です。
この名前に込められた想いや可能性を、これから皆さんに少しずつお見せしていきたいと思っています」と話すと、会場からは大きな拍手が巻き起こった。
最後に、ONE OK ROCK・Takaが楽曲提供し、メンバーが作詞に参加した楽曲「One day」を披露し、まさにメンバーと客席がひとつとなり、お互いの絆を確認するような雰囲気の中、公演が終了。H//PE Princessにしかできない、パフォーマンス、トークを詰め込んだ初めてのファンミーティングが幕を閉じた。
また、ファンへの想いを込めてメンバーがデザインにも携わった「H//PE Princess 1st Fanmeeting
◾️＜2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting ＞
日時：2026年6月20日（土）
会場：Zepp Haneda（TOKYO）
▼セットリスト
1.Self-Introduction Cypher
2.Stolen
3.gOOd! (H//PE P ver.)
4.DAISY (H//PE P ver.)
〜TALK 「17.7℃ RECORD」
〜STOLEN H//PY STAGE
5.Hoppin’
6.One day
▼オフィシャルグッズ
H//PE Princess 1st Fanmeeting
https://hiipeprincess.jp/shop?categoryKey=01KV7J2TSBZM69EG7QQPTC1QJN
◾️1stミニアルバム『17.7』
2026年5月27日（水）リリース
CD購入：https://hiippj.lnk.to/177_CD
配信：https://hiippj.lnk.to/177Pu
▼先行配信「Stolen」
https://HIIPE.lnk.to/StolenPu
○初回限定盤A（CD+Photo Book）
品番：WPCL-13764 3,000円（税込）
・デジパック仕様
・28Pフォトブック
・フォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）
・セルフィーフォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）
○初回限定盤B（CD+DVD）
品番：WPZL-32284/5 4,500円（税込）
・デジパック仕様
・“17.7” Making & Behind
・12Pブックレット
・フォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）
・セルフィーフォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）
○通常盤（CD）
品番：WPCL-13765 2,000円（税込）
・ジュエルケース仕様
・12Pブックレット
・ステッカー ※初回プレス限定
・フォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定
・セルフィーフォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定
▼CD収録内容 ※全形態共通
1.Stolen
2.One day
3.Hoppin’
4.DAISY (H//PE P ver.)
5.gOOd! (H//PE P ver.)
▼DVD収録内容 ※初回限定盤Bのみ
“17.7” Making & Behind
▼ストア別単品購入特典
・Warner Music Store：トレカ1枚＜Warner Music Store Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・タワーレコード (タワーオンライン含む)：トレカ1枚＜タワーレコード Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・楽天ブックス：トレカ1枚＜楽天 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・HMV (HMV&BOOKS online 含む/一部店舗除く)：トレカ1枚＜HMV Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・セブンネットショッピング：缶バッジ（全7種よりランダム1枚）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・応援店：トレカ1枚＜応援店 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
※一部の CD ショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは、直接各 CD ショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。
▼1st Mini Album『17.7』 リリース記念 デジタルキャンペーンサイト
https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90832/
▼1st Mini Album『17.7』 応募抽選特典 詳細
https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90831/
▼タワーレコード渋谷 リリース記念イベント開催決定
日時 2026/5/29(金) 18:30〜
場所 タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
詳細：https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90796/
関連リンク
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