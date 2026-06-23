6月23日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「社会保障負担率の引き下げ目標と高齢者医療費の窓口負担」について意見を交わした。

政府は国民所得に対する社会保険料の比率について、引き下げを前提に目標設定を検討する。高齢者の就労増加を踏まえ、現役世代の負担を軽減する考えだ。

保険料率は2026年度の見通しで17.6%と、01年度（13.7%）から3.9ポイント上がった。国民所得の上昇に伴いピークの20年度（19.4%）からは下がったが高い水準にある。

高市早苗政権は能力に応じた公平な負担を進めるため、社会保障サービスが適切に提供される、全世代型社会保障を構築する方針。

「高齢者の就労増加を踏まえ、現役世代の負担を軽減する考えですが、田中さん、これはどうご覧になりますか？」（寺島アナ）

「今の経済財政諮問会議の骨太の方針をリードしているのが、永濱利廣さんとか若田部昌澄さんとか、そういった人たちが牽引していて。国民所得に対する社会保険料の比率ですが、“国民所得に対する比率”ですからね。当然、経済が安定的に成長すればこの比率が下がっていくわけですよ」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「最近はこの比率が徐々に下がってはいますが、それを完全に定着して一段と下げていくためには、今の“責任ある積極財政”を進めて、経済を拡大していかなければいけません。それが全てですね。それが成し遂げられないと、社会保険料の負担率低下っていうのは、なかなか難しいと思います。」（田中氏）

医療保険制度に関して素案は「高齢者の受診行動や所得状況などを踏まえた医療費の窓口負担の見直しについて、27年度の予算編成過程で結論を得るとしている。社会保障制度を巡っては、自民党と日本維新の会が高齢者の医療費の窓口負担について協議している。両党は月内にも合意する中身を骨太の方針に反映する。

現在の制度は、70歳未満で一律3割を負担する一方、70～74歳は2割、75歳以上は1割が原則だ。70歳以上でも所得に応じて3割まで負担するが、維新は「すべての高齢者に、原則として3割の負担を求めるべきだ」と主張。

維新が現役世代の負担軽減に向けて、窓口負担を原則3割に引き上げることを求めた一方で、高齢者の反発を懸念する自民党は慎重姿勢を示しているともいう。

「“高齢者三割負担”について、これは田中さん、どう見ればいいでしょう？」（寺島アナ）

「維新の案というのは財務省案ですよね。注意点は、本当に現役世代の社会保険料の負担が軽減するのか？っていうと、これは極めてクエスチョンマークです。今までの議論っていうのは、“経済全体に対する社会保険料の負担を下げる”っていう話をしてきたんですが、維新は甘いシナリオを作っています。財務省はただ単に削減したいだけ。余分なお金と彼らがみなしている高齢者の医療費をともかくカットしたい。その理由は何か。少子化対策の財源にまわす、っていう。減らしたものをどこかに割り当てるプラスマイナス思考。完全な財務省的な、均衡財政的な発想ですよ。それに則ってるのが維新の案です」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「維新も良いことを言っているのですが、これは頂けないですよね。さっき言ったような若田部さんたちのような骨太の新しい方針であるような、GDP（国内総生産）に対して社会保険料の負担を減少させる案であれば。簡単に計算したことあるんですが、高齢者の負担は現状で全然問題なくて、これで現役世代の負担も減らしていくことが可能だと思いますよ。給付付き税額控除について、実務者会議の案は財務省案なんで僕は賛成できませんが、それでも稼ぎ手であるような世帯年収600～700万円とかの人たちにも厚く給付と減税が実現できれば、それはそれでいいわけで」（田中氏）

「ええ」（寺島アナ）

「食料品の減税も予算規模が約5兆円、給付案も約5兆円の規模感で考えているのであれば、恒常的な消費減税2%が大体同じくらいの規模ですから。それやっちゃった方がシンプルでずっと変わらず、みんなも安心して消費できるし、所得に依存しませんからね。そうやった方が良いんじゃないかな？って思います。減税させなきゃダメですよ。減税を妨害しているのは財務省で負担増ばっかり言う。“財布の紐は固いです。でも私たちの言うことを聞いてくれば、ちょっとあげましょう”って、そんな家計感覚で経済をやってたらダメなんですよ」（田中氏）

「そう。家計感覚はダメ！」（寺島アナ）

〈出典〉

社会保障負担率、引き下げへ目標設定 骨太の方針に明記 | 日本経済新聞