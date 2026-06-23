「借金を肩に負って行動を制限される」シルバーライフが失敗したFCオーナーを雇用する美談に疑問符

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社アクアの取締役であり、ビル清掃FC本部を運営する松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「シルバーライフ「令和の虎出演」/美談で終わらせていいの？【フランチャイズチャンネル】」を公開した。動画では、シルバーライフの清水社長がYouTube番組「令和の虎」に出演した件について、フランチャイズ本部としての視点から独自の考察と提言を語っている。



松原氏はまず、シルバーライフとフランチャイズオーナーが裁判で争っている最中に、清水社長が公の場に姿を現したことに驚きを隠せない様子を見せた。一方で、「フランチャイズチャンネルを使ってシルバーライフが今の状況を色々と変えていきたい」という姿勢に対しては、「これから加盟されるフランチャイズオーナーにとっても、めちゃくちゃいいことだ」と高く評価。批判がある中でも情報をオープンにし、議論を活性化させていくことの重要性を指摘した。



しかし、動画の後半では「令和の虎」内で語られた美談に対して鋭い疑問を投げかける。清水社長が「失敗した人も社員としてやってます」と発言したことについて、松原氏は「38万円分で雇用したとしても、シルバーライフの会費の部分、あとは多分中途違約金の返済分がかかってくる」と指摘。「どれくらい月の手元に残るかわからない」「借金を肩に負って自分の行動を制限されるように思えちゃう」と懸念を示し、美談として終わらせるべきか疑問を呈した。さらに、失敗したフランチャイズオーナーがSV（スーパーバイザー）を務めているという情報にも触れ、「そういう人たちにあんまり指導されたくない」と率直な感想を述べている。



最後に松原氏は、こうした情報公開を通じてシルバーライフのフランチャイズ制度が改善されるのであれば、「すごく意味がある」と総括。評判の悪いフランチャイズ本部をプロデュースし、改善へと導く「令和の虎」や「フランチャイズチャンネル」の存在意義を評価しつつ、今後の動向を「楽しみに見ている」と期待を込めて動画を締めくくった。