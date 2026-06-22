「ぱっかーんオムライス」流行中？卵高騰でも根強い人気　新たなブーム“体験型”で価格に納得感か

チキンライスの上に乗ったフワフワのオムレツ。

これにナイフで切り込みを入れると、ザ・オムライスの完成です。

取材したのは千葉・旭市の店「Cassia」。

半熟卵のふわふわ加減と、チキンライスのコラボレーションには、誰もがやみつきです。

来店客は「おいしいです。トロトロ」「うまい！おいしい。やわらか、ふわふわ」「たまごもトロトロですし、自分で割る体験もなかなか他の店ではできないので」「（たまごを）割るのが楽しいです」と話しました。

そんなオムライスの主役といえば、やっぱり卵ですが、その価格はいま高騰しています。

農林水産省によりますと、卵1パックの平均価格は309円。

5月の最高値と同じ水準で高止まり状態が続いています。

Cassia 山口凌河オーナー：

結構厳しいですよね。全体的に上がってるので原価が。

それでも価格据え置きで営業を続ける大きな理由の1つが“オムライスブーム”です。

Cassia 山口凌河オーナー：

SNSで“ぱっかーんオムライス”はやってて、開けた時にお客さんに喜んでもらえるように。

外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さんも「今、第4次オムライスブームになっていると思います」と話します。

SNSをきっかけにブームとなっている“ぱっかーんオムライス”を5年前から提供している専門店は…。

とろ〜り卵のオムライス・神谷敢太オーナー：

オムレツをナイフで切って開く瞬間はインパクトや印象に残る。そういう料理をやりたいと思って考案しました。

外食ビジネスアナリストの三輪大輔さんによりますと、最初のオムライスのブームは1960年代に到来したといいます。

外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さん：

2回目が伊丹十三監督のタンポポという映画。この中でオムライスが象徴的に使われている。

その後、「ドレス型オムライス」が流行。

そして、現在の主役が「ぱっかーんオムライス」なのだといいます。

外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さん：

今回のポイントは体験込みの価格なので、テーマパーク的な楽しみ方ですね。価格に対する納得感は高いのかなと思います。