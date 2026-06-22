「ぱっかーんオムライス」流行中？卵高騰でも根強い人気 新たなブーム“体験型”で価格に納得感か
チキンライスの上に乗ったフワフワのオムレツ。
これにナイフで切り込みを入れると、ザ・オムライスの完成です。
取材したのは千葉・旭市の店「Cassia」。
半熟卵のふわふわ加減と、チキンライスのコラボレーションには、誰もがやみつきです。
来店客は「おいしいです。トロトロ」「うまい！おいしい。やわらか、ふわふわ」「たまごもトロトロですし、自分で割る体験もなかなか他の店ではできないので」「（たまごを）割るのが楽しいです」と話しました。
そんなオムライスの主役といえば、やっぱり卵ですが、その価格はいま高騰しています。
農林水産省によりますと、卵1パックの平均価格は309円。
5月の最高値と同じ水準で高止まり状態が続いています。
Cassia 山口凌河オーナー：
結構厳しいですよね。全体的に上がってるので原価が。
それでも価格据え置きで営業を続ける大きな理由の1つが“オムライスブーム”です。
Cassia 山口凌河オーナー：
SNSで“ぱっかーんオムライス”はやってて、開けた時にお客さんに喜んでもらえるように。
外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さんも「今、第4次オムライスブームになっていると思います」と話します。
SNSをきっかけにブームとなっている“ぱっかーんオムライス”を5年前から提供している専門店は…。
とろ〜り卵のオムライス・神谷敢太オーナー：
オムレツをナイフで切って開く瞬間はインパクトや印象に残る。そういう料理をやりたいと思って考案しました。
外食ビジネスアナリストの三輪大輔さんによりますと、最初のオムライスのブームは1960年代に到来したといいます。
外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さん：
2回目が伊丹十三監督のタンポポという映画。この中でオムライスが象徴的に使われている。
その後、「ドレス型オムライス」が流行。
そして、現在の主役が「ぱっかーんオムライス」なのだといいます。
外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さん：
今回のポイントは体験込みの価格なので、テーマパーク的な楽しみ方ですね。価格に対する納得感は高いのかなと思います。